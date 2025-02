Câmara de Vereadores de Buritis-RO Debate Exigência de Projetos Arquitetônicos em Farmácias

Por MRNews



No último dia 8 de janeiro de 2025, a Câmara de Vereadores de Buritis-RO promoveu uma reunião para discutir a obrigatoriedade de projetos arquitetônicos para liberação de alvarás em farmácias do município. O encontro reuniu vereadores, empresários farmacêuticos e autoridades sanitárias, destacando a necessidade de adequação do setor às normas vigentes.

A iniciativa gerou debates intensos sobre a viabilidade e impacto da medida, especialmente para pequenos empresários. A Câmara segue analisando possíveis ajustes na legislação para garantir a legalidade e acessibilidade do setor farmacêutico no município.

Plenário Lota Durante Sessão Extraordinária em Buritis-RO

No último sábado (11), a Câmara de Vereadores de Buritis-RO realizou uma sessão extraordinária com grande presença popular. Durante a reunião, sete projetos de lei foram debatidos, com destaque para o PL 005/2025, que propõe a proibição do desvio de função de servidores públicos.

A mobilização da população reforça a importância da participação cidadã nas decisões políticas locais. O plenário lotado demonstrou o interesse dos moradores em acompanhar de perto as ações legislativas que impactam diretamente o cotidiano da cidade.

Concurso Rainha do Rodeio – Barão Fest 2025: Inscrições Abertas

O tradicional Barão Fest 2025, em Barão de Antonina-SP, promete ser um dos eventos mais aguardados do ano! E uma das atrações principais será o Concurso Rainha do Rodeio, que já está com as inscrições abertas. A competição escolherá a Rainha, a 1ª Princesa e a Garota Barão Fest, que representarão a festa e divulgarão os valores culturais do município.

Como Participar do Concurso Rainha do Rodeio?

As inscrições ocorrem nos dias 18, 19, 21 e 22 de novembro de 2024, de forma presencial, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Avenida Brasília, nº 1154, das 8h às 10h30 e das 13h às 17h.

Documentos Necessários:

Cópia do RG e CPF ;

; Comprovante de residência;

Declaração do empregador (caso seja empregada);

Termo de responsabilidade assinado;

Certidão eleitoral ou comprovante de votação.

Etapas do Concurso

O concurso será realizado em março de 2025 e contará com cinco fases:

Inscrição das candidatas; Ensaios preparatórios para a seletiva; Seletiva para escolha das finalistas; Ensaios e produção para o grande desfile; Desfile e julgamento final.

Durante o desfile, as candidatas serão avaliadas por uma comissão julgadora especializada, que atribuirá notas com base em critérios como beleza, elegância, simpatia e desenvoltura.

Quem Pode Participar?

Para se candidatar ao título de Rainha do Rodeio – Barão Fest 2025, é necessário atender aos seguintes requisitos:

✔️ Residir em Barão de Antonina-SP;

✔️ Ter 18 anos completos até a data do concurso;

✔️ Ter disponibilidade para representar o evento;

✔️ Não ter sido eleita em edições anteriores;

✔️ Não possuir parentesco com membros do júri.

Premiação e Compromissos das Vencedoras

As vencedoras do concurso receberão faixas e premiações a serem definidas pela organização do Barão Fest 2025. Além disso, terão a responsabilidade de representar o evento em entrevistas, compromissos oficiais e na divulgação da festa em Barão de Antonina e outras cidades.

As eleitas deverão comparecer a todos os dias do evento e se portar de maneira condizente com o título, sendo simpáticas, acessíveis e mantendo uma postura exemplar durante toda sua representatividade.

Acompanhe Mais Notícias Sobre o Barão Fest 2025

Se você sonha em ser a Rainha do Rodeio, não perca essa chance! Participe e brilhe no Barão Fest 2025!