Campanha contra a Influenza é prorrogada até 31 de julho

Vacina contra Influenza – Foto: Semuc/PMBV



O Ministério da Saúde prorrogou, pela segunda vez, a Campanha contra a Influenza na Região Norte. Agora, o prazo para se vacinar encerra no dia 31 de julho. O imunizante é voltado para o público a partir dos 6 meses e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Boa Vista.

No ofício enviado às instituições de Saúde, o MS justifica a prorrogação em razão dos benefícios da vacinação, assim como da ampliação da oferta para todos que não se imunizaram até o momento. Em Boa Vista, a meta é vacinar 148 mil pessoas. A cobertura, no entanto, está em cerca de 30%.

“A gente aproveita para sensibilizar as pessoas dos grupos prioritários que não se vacinaram até hoje, como idosos, professores, trabalhadores da saúde, gestantes e os demais, a buscarem a unidade mais próxima para se vacinar”, disse o coordenador municipal de Imunização, Romildo Azevedo.

A vacina reduz casos graves de síndromes gripais

O tradicional período de mudança climática se aproxima e, com ele, os casos de síndromes gripais e viroses. Mas sabe como reduzir casos graves dessas doenças? Isso mesmo: se vacinando! Para isso, basta se dirigir a qualquer UBS com o cartão de vacina e o cartão do SUS para garantir a imunização.

“Esse vírus da Influenza circula durante todo nosso período de chuvas. Então, é muito importante que todos se imunizem, principalmente os que estão nos grupos prioritários. É um ato que faz diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor também”, pontuou Romildo.

