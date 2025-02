Unión x Argentinos Jrs ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (07/02)

Alteração no Horário do Jogo Unión x Argentinos Jrs pela Data 4 do Torneo Betano Apertura

O jogo entre Unión e Argentinos Juniors, válido pela quarta rodada do Torneo Betano Apertura, sofreu uma alteração de horário devido à previsão de altas temperaturas nos próximos dias, em função da onda de calor que atinge a região. Originalmente programado para as 21h30, o confronto foi adiado para as 22h15.

A mudança visa oferecer melhores condições de segurança e conforto para os jogadores e torcedores, evitando os efeitos do calor intenso que poderia impactar a performance durante o jogo.

Este ajuste é um reflexo das preocupações da LPF (Liga Profissional de Futebol) com o bem-estar dos envolvidos nas partidas, e reforça a importância de adaptar os horários dos jogos quando necessário para garantir uma competição justa e segura.

Fique atento ao novo horário e aproveite para acompanhar a partida entre Unión e Argentinos Juniors no próximo dia 9 de fevereiro.