Atividades físicas gratuitas: Academia Aberta retorna na segunda-feira,10, em Boa Vista

Posted on

Foto: Divulgação PMBV A Prefeitura de Boa Vista segue com força total no cuidado com a população. Em sua 5ª edição, a ação “Prefeitura com você” chega ao bairro Cidade Satélite neste sábado, (24) na Escola Municipal Vila Jardim. Com diversos serviços municipais gratuitos, o evento começou às 8h e se encerra às 16h. A […]