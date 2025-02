Chame Gente e mais três blocos abrem segundo fim de semana do Carnaval de Rua – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Com repertório reunindo sucessos da axé music, o bloco Chame Gente abriu o segundo fim de semana do Carnaval de Rua do Rio, neste sábado (8/2), comemorando os 40 anos do ritmo baiano. Em um desfile que durou cerca de cinco horas, na Praia de São Conrado, a agremiação foi comandada pelo cantor Alexandre Peixe, com a participação especial da ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, Márcia Freire. Além do abre-alas, outros três blocos animaram foliões por toda a cidade.

– Mais um ano com vocês. Vivemos mais um dia especial, com muito axé, positividade e astral para celebrar os 40 anos do axé -, afirmou Alexandre Peixe, que conduz a festa do bloco há sete anos.

Inspirado na música “Chame Gente”, de Moraes Moreira e Armandinho Macedo, o tradicional bloco faz a festa há quase 20 anos pelas ruas do Rio. Em 2025, a agremiação também celebrou a fusão dos ritmos baianos e cariocas, com clássicos como “Faraó”, de Margareth Menezes, e o “Canto da Cidade”, de Daniela Mercury.

– Estou super feliz de estar aqui. O Rio tem a mesma vibe da Bahia, então é garantia de energia. São quarenta anos de axé, quarenta anos levando nossa música ao Brasil. E é muita gratidão ver esse solzão e a galera aqui prestigiando -, celebrou Márcia Freire, que na sua estreia no carnaval carioca, levantou os foliões em São Conrado ao som de “Vai Sacudir, Vai abalar”.

Com um público diverso, o Chama Gente mostrou que a festa no Rio é para toda a família. Vivian e Érica Pires, mãe e filha, curtiram o bloco com fantasias idênticas que elas mesmas confeccionaram. As duas, em seu segundo ano acompanhando a agremiação, sempre saem juntas e elogiaram a segurança.

– Desde a barriga ela me acompanha nos blocos. Então, já são 19 anos que brincamos juntas. Amamos o carnaval e saímos sempre iguais em todos os blocos em que participamos, com fantasias que nós mesmas fazemos. É a nossa segunda vez no Chame Gente, que tem um clima muito familiar, músicas baianas antigas, e é muito seguro -, disse Vivian.

Na parte da tarde, já no Centro do Rio, o bloco “Independente do Morro do Pinto” animou a região do Santo Cristo. O cortejo desfila desde 1972 na cidade, com moradores das comunidades do Morro da Providência, da Conceição e da que leva o mesmo nome da agremiação.

A presidente da Liga Portuária, que reúne os blocos dessa região da cidade, Rosiete Marinho, ressaltou o papel histórico e social desenvolvido pelo bloco.

– É um bloco realmente do povo, que conta a nossa história. Esses blocos aqui da região são a nossa origem, carregam o fundamento da nossa comunidade -, afirmou Rosiete.

A folia na cidade também contou com os blocos “Carnaval e Bloco Folia do Largo do Sapê”, em Bento Ribeiro, e o “Bloco da Praia”, de Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste.

A festa continua neste domingo (9/2), com o desfile de mais 10 blocos, liderados pelo estreante SeráQAbre?, único megabloco deste final de semana. Entre os destaques, os infantis “Mini Seres do Mar”, no Flamengo, e “Caminhadinha”, no Humaitá, “Só Caminha”, no Largo dos Leões; “Banda Cultural do Jiló”, na Tijuca, “G.R.B.C Turma do Gato Futebol e Samba”, em Pilares, e “Xodó da Piedade”, em Piedade.

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

Com a expectativa de atrair cerca de 6 milhões de pessoas em 37 dias de folia, o Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, cerca de 480 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio. O Centro será palco de 128 desfiles, mas a folia também estará garantida nas zonas Norte, Sul e Oeste, além de Grande Tijuca, Ilhas e Jacarepaguá.

Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a Prefeitura, através da Riotur, preparou um grande esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site https://www.carnavalderua.rio/, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.

Confira a lista dos desfiles deste domingo, dia 9/02

– SERAQABRE? (MEGABLOCO)

Endereço: Circuito Primeiro de Março – R. da Alfândega, 3 – Centro

Concentração: 7h Início: 8h Fim: 12h

– Mini Seres do Mar (INFANTIL)

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 187 – Flamengo

Concentração: 8h Início: 9h Fim: 11h

– Caminhadinha (INFANTIL)

Endereço: Largo dos Leões – Humaitá

Concentração: 8h Início: 9h Fim: 12h

– Bloco Só Caminha (TRADICIONAL)

Endereço: Largo dos Leões – Humaitá

Concentração: 12h Início: 14h Fim: 18h

– Banda Cultural do Jiló (TRADICIONAL)

Endereço: R. Pinto de Figueiredo, 26a – Tijuca

Concentração: 14h Início: 14h Fim: 20h

– Carijó (TRADICIONAL)

Endereço: R. Taguatinga – Freguesia, Ilha do Governador

Concentração: 14h Início: 15h Fim: 20h

– Banda da Zulmira (TRADICIONAL)

Endereço: R. Alm. João Cândido Brasil, 251 – Maracanã

Concentração: 14h Início: 15h Fim: 20h

– G.R.B.C Turma do Gato Futebol e Samba (TRADICIONAL)

Endereço: R. Djalma Dutra, 262 – Pilares

Concentração: 16h Início: 17h Fim: 22h

– Associação Bloco Carnavalesco Coração das Meninas (TRADICIONAL)

Endereço: R. Sacadura Cabral, 359 – Saúde

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 22h

– Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade (TRADICIONAL)

Endereço: R. João Pinheiro, 171 – Piedade

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 22h