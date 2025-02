PAT disponibiliza 562 vagas de emprego para segunda

Posted on

6 de dezembro de 2024 9:43 Por: Michelle Alves A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, durante patrulhamento preventivo em apoio às equipes do programa HumanizAção, às 18h30 de quinta-feira (5), apreendeu mais de duas mil porções de drogas no Jardim Zulmira, Zona Oeste da cidade. Os guardas foram acionados pelas equipes do programa HumanizAção […]