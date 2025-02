Porto de São Francisco recebe representante do Ministério dos Transportes para debater obras da BR-280

Foto: Divulgação /PSF

A diretoria do Porto de São Francisco do Sul esteve reunida com o secretário-executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, além de prefeitos e autoridades do Norte catarinense, para buscar soluções emergenciais para a BR-280, único acesso rodoviário à cidade.

O presidente do Porto, Cleverton Vieira, iniciou o encontro, nesta sexta-feira, 7, apresentando a importância do complexo portuário para o Brasil e fez um apelo para a necessidade urgente de melhorias na rodovia.

O “número 2” do Ministério apresentou as obras que já têm pronto o projeto de execução e que poderão ser iniciadas nos próximos meses, com a contratação de empreiteiras para fazer o contorno rodoviário em São Francisco e também um viaduto na frente do Instituto Federal de SC, em Araquari.

Para o restante da BR, deverá haver nova licitação para contratar o projeto, já que a empresa que iria fazer a duplicação faliu. “É o grande gargalo do Brasil”, afirmou Santoro, acrescentando que iria levar toda a grave situação da rodovia ao ministro Renan Filho para tentar agilizar ao máximo as obras.

O presidente Cleverton Vieira destacou que “a autoridade do governo federal, diretamente ligada ao Ministério dos Transportes, percorreu de carro a rodovia e vivenciou o drama que assola diariamente os usuários da 280”. Ele ainda ressaltou a presença de prefeitos e autoridades da região, que estão trabalhando de forma coordenada para pressionar o governo federal a priorizar a duplicação da rodovia.

Também participaram da reunião, organizada pela Associação Empresarial de São Francisco do Sul, o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit/SC), Alysson Andrade, e o secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Ivan Amaral, além dos prefeitos Godofredo Moreira Filho (São Francisco do Sul) e Ludgero Jasper Junior (Araquari).

No final do evento, o secretário-executivo George Santoro afirmou, ainda, que ficou impressionado com a capacidade do Porto em se manter entre os 10 portos que mais movimentam carga no Brasil, apesar das dificuldades de acesso.

