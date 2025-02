Prefeitura mantém valor da tarifa do transporte público e anuncia outras novidades – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá realizou, nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, uma live em suas redes sociais, para anunciar notícias positivas aos munícipes que utilizam o transporte público na cidade.

Durante o evento, o prefeito Junior Filippo, acompanhado do secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Paulo Cavalheiro, anunciou que não haverá aumento no valor da tarifa, mantendo em R$ 5,50. Para equilibrar o valor contratual junto a empresa responsável, a Prefeitura dará um subsídio de R$ 3,24. Tal medida proporcionou ao Poder Público frear o aumento da tarifa, que segundo a comissão responsável poderia girar em torno de R$10,00.

Também foram apresentadas importantes novidades, como o retorno da antiga linha Santa Maria, uma reivindicação antiga dos usuários, já que essa linha percorre quase todos os bairros da cidade. Dentro desse pacote de melhorias também foi anunciada a chegada de um aplicativo para celular denominado “Meu TUG”, que permitirá aos cidadãos acompanharem em tempo real o itinerário dos ônibus. Essas novidades entram em vigor em até 90 dias.

Foi anunciada também a substituição de seis ônibus até o final do ano, dos mais antigos para carros zero quilômetro, com o objetivo de renovar e melhorar a frota.

Na ocasião, o prefeito e o secretário assinaram o decreto que formaliza o subsídio, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a qualidade e eficiência do transporte público em Guaratinguetá.

Transporte Público de Guaratinguetá: inovação, qualidade e compromisso com você!