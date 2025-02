RESULTADO DO SORTEIO LOTOMANIA 2732 DE HOJE SEXTA (07/02)

Posted on

Vasco Sonda Zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro, Mas Empresário Adota Posição Reservada Por cruzeiroec.com.br No último domingo (15), o interesse do Vasco da Gama pelo zagueiro Zé Ivaldo, atualmente no Cruzeiro, veio à tona. Segundo informações divulgadas pelo portal “No Ataque”, o Gigante da Colina fez uma sondagem pelo defensor, que, neste momento, ocupa a […]