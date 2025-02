Udesc Esag abre inscrições para turma 2025 de curso gratuito de empreendedorismo 45+

Foto: Divulgação/Udesc Esag

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) está com inscrições abertas até o dia 28 de fevereiro para um curso gratuito de empreendedorismo, em Florianópolis, voltado para pessoas com mais de 45 anos. Os interessados precisam ter ensino médio completo e preencher um formulário on-line para se inscrever no processo seletivo.

O Curso de Formação Complementar em Administração é oferecido pelo programa de extensão universitária Esag Sênior, ligado ao Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag) da Udesc. Este é um dos cursos para a comunidade mais antigos da universidade, iniciado em 2003.

“A proposta é aprimorar a gestão de empreendimentos já existentes, incentivar à criação de novos negócios, gerar novas habilidades na área de administração, promover iniciativas sociais e a ampliar da rede de relacionamentos entre os participantes”, explica a coordenadora do Esag Sênior, professora Emiliana Debetir.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas neste link udesc.br/esag/senior/curso. Para participar do curso, além de mais de 45 anos e diploma de ensino médio ou graduação, os interessados devem ter disponibilidade e comprometimento para assistir às aulas (às segundas, quartas e sextas, das 14h às 17h30). O curso começa no dia 14 de março, com duração de nove meses e aulas presenciais.

Processo seletivo

Os inscritos passarão por um processo seletivo em duas etapas. A primeira é uma prova escrita, no dia 6 de março, com questões de português, raciocínio lógico e conhecimentos sobre empreendedorismo e organizações da sociedade civil. Os aprovados na prova escrita passarão à segunda etapa, com entrevistas em grupo, nos dias 10 e 11 de março.

Tanto a prova escrita quanto as entrevistas serão feitas presencialmente, na sala 52 da Udesc Esag (no campus da Udesc na Avenida Madre Benvenuta, 2007, Florianópolis).

