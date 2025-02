Apresentação da IA Generativa do Ciasc: uma nova ferramenta para desenvolvedores

Imagem: Divulgação / Ciasc

Os empregados do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc) que atuam no desenvolvimento e gerenciamento de softwares agora contam com uma nova ferramenta que promete otimizar processos e agilizar entregas: a IA Generativa do Ciasc. O evento de lançamento, realizado na quinta-feira, 6, no auditório da empresa pública, foi conduzido pelo gerente de Governo Digital (GEGOV), Jefferson Lewis Velasco, e apresentado pelo engenheiro de Software, Luiz Henrique Salazar, da mesma área.

Durante a apresentação, Salazar explicou o conceito de inteligência artificial generativa (GenAI), que consiste em oferecer respostas a perguntas com base no treinamento prévio dos modelos e no contexto fornecido. “Inicialmente, a ferramenta é voltada para os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento de software e tem o potencial de agregar valor às atividades diárias, além de facilitar a incorporação de soluções corporativas”, destacou o engenheiro.

A principal motivação para a criação e implementação da ferramenta foi inspirada em uma declaração recente do CEO da Alphabet, Sundar Pichai, que afirmou que, atualmente, o Google utiliza inteligência artificial generativa e grandes modelos de linguagem para escrever 25% de seu novo código. No entanto, todo o trabalho passa por revisão e validação de algum engenheiro de software antes de ser implementado. É essa lógica que o Ciasc busca aplicar com sua IA Generativa: aumentar a produtividade e propor soluções de forma ágil e segura.

Outro fator que reforça a relevância da solução é a mudança no comportamento dos desenvolvedores, que têm reduzido o uso do Stack Overflow — plataforma de perguntas e respostas para programadores — em favor de ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT, para buscar soluções técnicas.

No entanto, Salazar alertou para o chamado “paradoxo dos 70%”, mencionado por Addy Osmani, líder de engenharia do Google Chrome: “No início, tudo parece mágico — você descreve suas ideias e ferramentas de IA criam um protótipo aparentemente incrível. Mas logo a realidade se manifesta.” Isso reforça a necessidade de um especialista acompanhando todo o processo para validar o que é gerado.

“O princípio deve ser sempre o ‘Confie, mas verifique’. Nossa IA é orientada para auxiliar na geração inicial de código, mas recomendamos a revisão manual de trechos críticos e a realização de testes automatizados para validar os casos extremos”, explicou o engenheiro do Ciasc.

Outro diferencial da IA Generativa do Ciasc é seu alinhamento com a governança de dados da empresa. A solução roda localmente e opera dentro da rede corporativa, garantindo que nenhuma informação seja exposta externamente para outras IAs disponíveis no mercado.

A intenção é disponibilizar a plataforma para que as equipes internas aprendam a utilizá-la e possam aplicá-la em softwares já existentes e comercializados pelo Ciasc.

O gerente da GEGOV, Jefferson Velasco, destacou que essa iniciativa faz parte de um trabalho contínuo de pesquisa e desenvolvimento. “Muitas vezes, atuamos de forma reativa, criando soluções para demandas específicas de cada cliente. Na GEGOV, temos a tradição de buscar inovações disponíveis no mercado e trazê-las para a empresa e para nossos colegas”, concluiu.