Biodiversidade Amazônica: Bosque dos Papagaios é santuário de animais silvestres em Boa Vista

Tesouro da Biodiversidade Amazônica, os animais silvestres protegidos no Parque Ecológico Bosque dos Papagaios, no bairro Paraviana, em Boa Vista, representam a riqueza da região.

A Iniciativa é da Prefeitura e a criação do espaço ocorreu em julho de 2009 para garantir a proteção da fauna e flora nessa extensa área verde localizada em meio à urbanização da capital.

Espécies como veado, paca, capivara, arara, tucano, papagaio, jabuti e anta estão entre os animais resgatados que podem ser observados em habitats do Parque Ecológico. No local, visitantes têm uma experiência educativa e conscientizadora sobre a importância da preservação.

De acordo com o diretor do Bosque, Luciano Ibiapina, as equipes trabalham para que a fauna tenha vida tranquila e protegida. “Aqui, temos animais vítimas de tráfico e cativeiro que acabaram sendo resgatados pelas autoridades. Eles recebem alimentação balanceada com sementes, frutas, verduras e folhagens”, disse.

Conexão com a natureza no Bosque dos Papagaios

Assim, a visita ao Parque Ecológico é uma oportunidade única de conexão com a natureza. Bem como de de reflexão da necessidade de proteger o patrimônio natural. Além dos animais, o Bosque dos Papagaios guarda ainda a flora Amazônica, essencial para a preservação do equilíbrio ambiental do planeta.

Visitando o local pela primeira vez, o engenheiro civil Rafael Macieira, aproveitou que está a passeio por Boa Vista e foi conhecer os animais silvestres. “Esse ambiente é muito interessante e importante, pois é um espaço em que as pessoas podem ter acesso à regionalidade, a animais do nosso bioma”, contou.

Dias livres no parque

Às segundas-feiras, o Parque Ecológico se assemelha a uma floresta. Isso porque, no primeiro dia útil da semana ocorre a manutenção do local. Assim, a partir das 18h de domingo até a manhã de terça-feira, alguns animais ficam livres no Bosque. Essa atividade visa melhorar a qualidade de vida dos habitantes do mantenedor.

Com frequência, o veterinário Felipe Duarte faz a trilha do Bosque acompanhado da esposa para manter a atividade física em dia e aproveita para observar os animais. “Aqui é um local que a gente vem para refletir. É muito legal, pois esse ambiente traz uma proximidade com a natureza. Sempre vejo que estão todos bem cuidados”, destacou.

Funcionamento do Bosque dos Papagaios

Por fim, com exceção das segundas-feiras, feriados e pontos facultativos, o horário de funcionamento do Bosque é das 8h às 18h durante a semana. Aos fins de semana, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Vale ressaltar que no local não é permitido entrar com animais domésticos, alimentar os animais, entrar com bebida alcoólica, consumir alimentos nas trilhas, fumar e descartar resíduos de forma irregular.

Fonte: Da Redação