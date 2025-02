Catarinense participa de competição internacional de esportes na neve na China

Noah Bethonico durante competição internacional de esportes de inverno na China. Crédito: Confederação Brasileira de Esportes na Neve

O atleta de esportes na neve, Noah Bethonico, representou o estado de Santa Catarina na etapa da Copa do Mundo de Snowboard Cross que foi realizada na cidade de Beidahu na China entre os dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro.

O competidor disputou duas provas na competição terminando na 54ª e na 49ª posição respectivamente, porém, acabou não avançando para as finais da etapa.

Noah Bethonico e seu irmão Zion Bethonico, ambos de Florianópolis, representam uma família que tem a história ligada aos esportes na neve já que desde a adolescência criaram identidade com a modalidade snowboard, influenciados por seus pais em viagens para os Estados Unidos.

”Acho que, para mim, o plano de chegar antes na China e treinar no Secret Garden foi essencial. Além de enfrentar um fuso horário muito intenso e difícil de superar, eu estava há muito tempo sem contato com a neve. Precisava muito voltar ao ritmo de andar de snowboard”, comentou Noah Bethonico em declarações concedidas ao site da Confederação Brasileira de Esportes na Neve.

“Por outro lado, a competição em Beidahu não foi nada como eu planejava, não consegui treinar e estar pronto para fazer as classificatórias para estar no top 32. Desde o treino do primeiro dia estava tendo muita dificuldade de manter minha velocidade na pista e estava contando com o segundo dia para melhorar, mas não foi possível”, complementou.

Nos últimos anos, o esporte brasileiro passou a ter uma evolução de resultados em competições de esporte na neve como com Zion Bethonico que conquistou medalha de bronze nos jogos olímpicos de inverno da juventude realizado na Coreia do Sul em janeiro de 2024.

No mês de fevereiro de 2026, acontece a edição dos Jogos Olímpicos de Inverno que serão realizados nas cidades de Milão e Cortina d`Ampezzo na Itália.

