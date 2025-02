Ex-vereador preso nas eleições com mais de R$ 50 mil em espécie pode ser novo adjunto de Cultura do Governo de Roraima

Posted on

No último domingo (15), a Concha Acústica Helena Meirelles, localizada no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, foi palco do show de encerramento do projeto Som da Concha 2024. A cantora Gio Resquin apresentou o espetáculo “Brasiguaia”, enquanto o grupo Falange da Rima trouxe o show “Falange da Rima Homenageia a Música de MS”. […]