The Masked Singer Brasil 2025, Descobrimos Quem é Nazaré Tedesco, humorista

Nem Susana Vieira, nem Regina Duarte: descubra quem é a “Nazaré Tedesco” no The Masked Singer Brasil 5 (2025)

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil promete muita emoção e nostalgia, celebrando os 60 anos de história da TV Globo com homenagens aos grandes ícones das novelas. Sob a batuta de Eliana, a produção exibe um novo time de jurados – Tony Ramos, Belo, Tatá Werneck e Sabrina Sato – enquanto Kenya Sade comanda os bastidores. A temporada ficará no ar na grade do canal PLIM-PLIM até 06 de abril de 2025.

Uma Homenagem à Teledramaturgia Nacional

Nesta edição especial, os figurinos elaborados e as apresentações musicais remetem aos clássicos que marcaram gerações, unindo passado e presente em um espetáculo repleto de referências. Eliana, que assume a apresentação, comentou com entusiasmo:

“The Masked Singer é uma paixão da minha família e minha. Com uma produção impecável, performances musicais incríveis e um elenco de jurados de peso, o programa é feito para encantar toda a família brasileira.”

A Revelação da “Nazaré Tedesco”

Entre as diversas fantasias que fazem sucesso, uma delas vem gerando grande expectativa: a da “Nazaré Tedesco”. Em uma clara referência à vilã icônica das novelas brasileiras – sem, contudo, reproduzir as polêmicas associadas a nomes como Susana Vieira ou Regina Duarte – essa fantasia resgata a essência dramática e cativante que marcou a história da teledramaturgia.

Segundo as informações divulgadas, se nada mudar nos bastidores, a talentosa atriz Nany People será a responsável por dar vida à “Nazaré Tedesco” nesta temporada. Com seu carisma e versatilidade, Nany People tem tudo para surpreender o público e oferecer uma interpretação única desse personagem tão emblemático.

A Fórmula do Sucesso

The Masked Singer Brasil é fruto da parceria entre a TV Globo e a Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp e com direção geral de Marcelo Amiky. Essa união de talentos e expertise tem garantido ao programa uma produção de altíssimo nível, que alia entretenimento, mistério e homenagens aos grandes momentos da nossa teledramaturgia.

Conclusão

Com uma temporada marcada por surpresas e referências emocionantes, o The Masked Singer Brasil 5 reafirma seu papel como um dos maiores sucessos do entretenimento nacional. A revelação da “Nazaré Tedesco” – que deverá contar com a interpretação de Nany People – é apenas uma das muitas surpresas que aguardam o público. Prepare-se para reviver memórias e se encantar com este espetáculo que une o melhor da música e da história da televisão brasileira.

Fique ligado e acompanhe todas as novidades desta temporada histórica, que promete encantar e surpreender fãs de todas as idades!

Quem é o Bruno Mezenga no The Masked Singer Brasil?

A identidade do participante fantasiado como Bruno Mezenga segue um mistério no The Masked Singer Brasil 5. Inspirado no icônico personagem de O Rei do Gado (1996), ele deve interpretar músicas sertanejas, remetendo à trilha sonora de sucesso da novela.

Nas redes sociais, os palpites estão divididos entre cantores como Marcos (da dupla Marcos & Belutti), Michel Teló e Murilo Huff. No entanto, alguns acreditam que possa ser um ator, como Fábio Assunção ou Filipe Bragança. Quem será o verdadeiro Bruno Mezenga?

Quem é a Tieta no The Masked Singer Brasil 5? Revelação surpreende fãs

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil trouxe uma surpresa para os fãs da novela Tieta (1989). Muitos apostavam que Luiz Caldas, intérprete do tema de abertura, estaria por trás da fantasia. No entanto, segundo a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, quem veste a máscara de Tieta é a atriz Claudia Ohana.

Claudia Ohana interpretou a protagonista na primeira fase da novela, antes de Betty Faria assumir o papel. Sua presença no reality reforça a homenagem aos 60 anos da TV Globo.

Quem é a Odete Roitman no The Masked Singer Brasil 5? Veja a eliminada da semana

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil continua encantando o público com homenagens a personagens icônicos da teledramaturgia brasileira. No episódio deste domingo (02/02), os mascarados Bruno Mezenga, Foguinho, Odete Roitman e Tieta se apresentaram, disputando a permanência no reality musical comandado por Eliana.

Com a presença especial de Angélica e Cissa Guimarães no júri, a competição ficou ainda mais acirrada. Segundo especulações, Diego Martins seria o artista por trás da máscara de Odete Roitman, sendo eliminado na semana.

Quem é o Foguinho no The Masked Singer Brasil? Público especula identidade do participante

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil está celebrando os 60 anos da teledramaturgia da TV Globo, trazendo personagens icônicos para o palco. Entre eles, está Foguinho, inspirado no famoso papel de Lázaro Ramos em Cobras & Lagartos (2006).

Desde sua primeira apresentação, o mistério sobre quem está por trás da fantasia tem movimentado as redes sociais. Muitos internautas acreditam que o responsável pela performance seja Jonathan Azevedo, conhecido por sua versatilidade como ator e cantor. Outros apostam no ex-BBB e ator Lucas Penteado, devido à semelhança vocal. Há ainda quem defenda a teoria de que o próprio Lázaro Ramos possa estar revivendo seu personagem.

A identidade de Foguinho será revelada conforme o jogo avança, mas as especulações continuam intensas. O que você acha?

Revelação de Mascarados: Carminha e Conde Vlad no The Masked Singer Brasil 2025

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil trouxe grandes surpresas, e entre os mascarados revelados estão dois nomes de peso que deixaram o público ainda mais ansioso para as próximas edições.

Carminha – A famosa personagem de Avenida Brasil, interpretada por Sandra Annenberg, surgiu no palco com uma fantasia que remete à personagem icônica da teledramaturgia. A mistura de mistério e drama é uma das características que promete encantar o público nesta temporada.

Conde Vlad – Carmo Dalla Vecchia aparece como o enigmático Conde Vlad, trazendo um ar de mistério e sofisticação. Com sua habilidade interpretativa, o ator promete surpreender com performances de alto nível.

Esses dois mascarados são apenas a ponta do iceberg, com outros artistas renomados como Scheila Carvalho, Felipe Araújo e Claudia Ohana também participando, o que garante uma temporada repleta de emoções e mistérios.

The Masked Singer Brasil 2025: Descubra os Mascarados e o Elenco da Nova Temporada

O The Masked Singer Brasil retorna em sua quinta temporada em grande estilo, prometendo muito mistério e surpresas para os fãs do programa. Com a estreia de Eliana como apresentadora, a edição de 2025 celebra os 60 anos da TV Globo com homenagens à teledramaturgia, trazendo fantasias inspiradas em personagens icônicos das novelas e apresentações musicais com trilhas sonoras marcantes.

Novidades da Temporada:

Além de Eliana no comando, o programa traz um time renovado de jurados, com a presença de Belo, Sabrina Sato, Tony Ramos e Tatá Werneck, que retorna à bancada após já ter participado de edições anteriores. Tatá expressou sua empolgação com a estreia de Eliana e com o formato temático da temporada, destacando o potencial emocional do programa ao revelar talentos inesperados.

Elenco e Mascarados:

A edição de 2025 conta com artistas renomados como convidados especiais. Entre os mascarados dessa temporada, alguns nomes se destacam, como a famosa personagem Carminha, interpretada por Sandra Annenberg, e o enigmático Conde Vlad, vivido por Carmo Dalla Vecchia. Outros artistas que podem ser vistos como mascarados incluem Scheila Carvalho, Sheila Mello, Felipe Araújo, Diego Martins, Jeniffer Nascimento, Douglas Silva e Claudia Ohana.

Esses artistas, embora se apresentem sob fantasias misteriosas, prometem trazer performances emocionantes e repletas de surpresas, garantindo que os fãs do programa fiquem atentos a cada pista e revelação.

Formato da Temporada:

O formato do programa segue o modelo de sucesso que já conquistou o público em outras edições. A cada episódio, celebridades competem usando elaboradas fantasias enquanto tentam esconder suas identidades. Os jurados tentam adivinhar quem está por trás das máscaras com base em pistas e nas apresentações, enquanto o público se diverte com o mistério.

A temporada tem como objetivo homenagear a história da televisão brasileira, trazendo elementos que marcaram a trajetória da TV Globo ao longo das décadas. As apresentações musicais também terão uma seleção especial de trilhas sonoras que remetem a momentos icônicos da TV, garantindo um espetáculo de entretenimento para todos os gostos.

Expectativa para a Temporada 2025:

Com o time de apresentadores e jurados renovados, a expectativa é que a temporada de 2025 do The Masked Singer Brasil seja um sucesso de audiência e continue encantando o público com suas surpresas. Além das apresentações e revelações, o programa promete uma série de momentos emocionantes, celebrando a arte e os talentos dos participantes, sejam eles cantores, dançarinos ou outros artistas de diversas áreas.

O The Masked Singer Brasil tem se destacado como um dos reality shows mais envolventes e de maior sucesso na televisão brasileira, e com a temática de 2025, não há dúvida de que a quinta temporada será memorável.

Fique ligado nas próximas edições do programa para descobrir mais sobre os mascarados e acompanhar a jornada desses artistas misteriosos rumo à revelação final.