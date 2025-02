Centro de Autismo em Boa Vista retoma atendimentos com programação especial

Foto: Divulgação Semuc



O Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista da Rede Municipal de Ensino (CETEA) retomou os atendimentos nesta segunda-feira, 10, com uma programação especial voltada para a adaptação e acolhimento das crianças e suas famílias. Com o tema “Colorindo a nossa história”, serão promovidas até o final da semana, atividades lúdicas e pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento motor e cognitivo dos estudantes.

Sandra Nobre, diretora do CETEA, destacou a importância desse acolhimento, principalmente para as crianças. “Ficamos mais de 30 dias de recesso, então esse retorno exige um trabalho de readaptação para que as crianças voltem a se socializar no espaço e com os colegas. Durante essa semana, todos os profissionais direcionam atividades com foco na afetividade, interação e socialização. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor, onde as crianças sintam prazer em estar aqui”, afirmou.

Evolução

Alice Castro, mãe de Anthony Castro, de 6 anos, aluno da Escola Municipal Carmem Eugênia, contou como o atendimento no CETEA tem sido essencial para o desenvolvimento do filho. “Ele melhorou muito na autonomia, já consegue se vestir sozinho e expressar melhor o que acontece na escola e no centro. Antes, ele tinha dificuldades para se comunicar emocionalmente, mas agora está evoluindo bastante”.

Ela também destacou a importância do acolhimento que recebe como mãe. “Aqui temos suporte, podemos tirar dúvidas com a psicóloga e participar de atividades. O acolhimento é essencial”, explicou.

Jamille Pinheiro, mãe de Jhardel, de 9 anos, aluno da Escola Municipal Aquilino da Mota Duarte, também compartilhou sua experiência. “Desde que ele começou a frequentar o Centro, ele evoluiu muito, principalmente na fala. Antes, o Jhardel tinha dificuldade de se comunicar, mas hoje já consegue formar palavras e expressar o que sente”, disse.

Para Jamille, o Centro funciona como uma verdadeira rede de apoio. “Eu sou mãe solo e o acolhimento que recebemos aqui é muito importante, pois temos um espaço para conversar com a psicóloga e lidar melhor com os desafios do dia a dia”, completou.

Atendimentos e infraestrutura no Centro

O CETEA atende estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, com idades entre 2 e 12 anos. A unidade conta com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, pedagogos, arte-educadores e assistentes sociais. Os alunos com laudo são encaminhados pelas escolas municipais para atendimento especializado.

Para fortalecer esse trabalho, a Prefeitura de Boa Vista adquiriu 1.929 materiais pedagógicos e terapêuticos, tanto para o CETEA como também para o Centro Municipal Integrado de Educação Especial (CMIE). Os itens incluem jogos educativos, brinquedos interativos, equipamentos para fisioterapia e comunicação alternativa. Segundo Sandra Nobre, esses recursos vão enriquecer ainda mais os atendimentos.

“Esses investimentos aprimoram os atendimentos, proporcionando um suporte ainda mais qualificado para o desenvolvimento das crianças. Com esses novos recursos, conseguimos ampliar as possibilidades de aprendizado, socialização e autonomia dos nossos estudantes”, destacou a diretora Sandra Nobre.

Investimentos e ampliação do atendimento

As atividades também retornaram no CMIE, que atende 223 estudantes. Assim como o CETEA, a unidade também recebeu novos materiais pedagógicos e brinquedos, como baralhos para fonoaudiologia, tatames em EVA, kits de comunicação alternativa, dominós com textura, playgrounds externos, gangorras e carrosséis.

Por fim, com essas melhorias, a prefeitura segue investindo na inclusão e no atendimento especializado para garantir o desenvolvimento das crianças com Transtorno do Espectro Autista e outras necessidades educacionais especiais, proporcionando um ambiente de aprendizado mais seguro, interativo e inclusivo.

Fonte: Da Redação