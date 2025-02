Governo do Estado inicia ano letivo com inauguração de obras em escolas da Grande Florianópolis

Fotos: Edurdo Valente/GOVSC

O governador Jorginho Mello realizou, nesta segunda-feira, 10, a entrega da reforma da Escola Estadual Dom Jaime de Barros Câmara, localizada no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. A obra, aguardada há anos pela comunidade escolar, foi concluída pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação, garantindo mais conforto, acessibilidade e segurança para alunos e profissionais da educação. A entrega ocorre no primeiro dia do ano letivo da rede estadual de ensino.

Ainda na região da Grande Florianópolis, a EEB Laércio Caldeira de Andrada, em São José, o Governo do Estado inaugura a quadra poliesportiva da unidade escolar, que vai proporcionar muito mais estrutura para os estudantes praticarem atividades físicas. Juntas, as obras totalizam mais de R$ 6,4 milhões em investimento.

“Estamos melhorando a estrutura das nossas escolas. Aqui, nessa escola referência do Sul da Ilha, a reforma se arrastava há pelo menos sete anos. Isso é um absurdo. Melhoramos e ampliamos salas de aula, além de um telhado novo, ginásio e sistema contra incêndio. Esse tipo de reforma está acontecendo em todas as regiões do nosso estado. Quero desejar que esse ano letivo seja de muito progresso. Aprendam, tenham conhecimento para que possam elevar ainda mais a régua da educação catarinense”, destacou o governador, lembrando que atualmente são 142 obras em andamento, com previsão de que 130 sejam concluídas ao longo de 2025.

:: Último período de matrículas na rede estadual de ensino começa nesta segunda-feira

A reforma inclui a recuperação da parte externa, do teto, das salas de aula e do ginásio da escola. Além disso, foram construídos dois novos laboratórios de estudos e dois novos banheiros, além da reforma dos já existentes. O espaço também conta com um novo sistema preventivo de incêndio, um elevador para garantir acessibilidade e melhorias no estacionamento e nas rampas de acesso.

“Esse tipo de investimento, que é a reforma e melhoria das nossas escolas, é fundamental para um bom andamento dos estudos dos nossos alunos. Nessa escola, que é referência em Florianópolis, tivemos uma grande reforma garantindo acessibilidade, novas salas de aula e outras melhorias necessárias. Desejamos que os alunos tenham um ótimo ano letivo”, disse o secretário Aristides Cimadon.

Com mais de 75 anos de história, a escola atende atualmente 630 estudantes, do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Para a diretora Paula Vieira Quadros Soares, as obras são fundamentais para o desenvolvimento da comunidade escolar.

“A nossa escola tem mais de 75 anos e precisava de uma reforma geral. Com essa obra, a gente consegue trabalhar melhor e, por causa dessas melhorias, estamos conseguindo receber mais alunos, porque ganhamos mais espaço. Além disso, a comunidade também está mais animada, porque está vendo que estamos com uma escola novinha para receber os alunos. Estamos bem animados com essas melhorias”, afirmou.

EEB Laércio Caldeira de Andrada

Já a construção da nova quadra da EEB Laércio Caldeira de Andrada contempla uma área de 690,44 m² e atende a uma demanda histórica da comunidade escolar, que esperava por uma quadra de qualidade há anos. A estrutura conta ainda com uma arquibancada para acolher melhor pais, professores, estudantes e toda a comunidade escolar. A inauguração será realizada na tarde desta segunda-feira.

A conclusão dessas duas obras demonstra o comprometimento da SED com o aprimoramento da infraestrutura das escolas estaduais. Para garantir ambientes cada vez mais adequados e funcionais para o ensino em todo o estado, foi retomada a cooperação técnica entre a Diretoria de Infraestrutura Escolar da SED e o Núcleo de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE), visando planejar, acompanhar e executar obras nas escolas estaduais.