Saúde intensifica ações de combate ao mosquito da dengue

O combate ao Aedes Aegypti segue como prioridade em Nova Iguaçu. Na última semana, a Superintendência de Vigilância Ambiental (SUVAM) em Saúde fez mais uma ação para evitar proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor responsável por transmitir a dengue, zika e chikungunya. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) revelam que, em 2025, a cidade tem 153 casos de dengue notificados e 21 confirmados.

Durante a ação, os agentes de combate às endemias realizaram visitas domiciliares e inspeções em ferros-velhos na região de Moquetá. Eles orientaram os moradores sobre a importância de eliminar locais que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito, além de identificar e remover possíveis focos. A atividade também teve caráter educativo, visando aumentar a conscientização da população.

“Nossos agentes de saúde estão trabalhando diariamente para orientar a população, realizando inspeções em depósitos e outras áreas que podem se tornar focos do mosquito. Se cada um fizer a sua parte por dez minutos, eliminando possíveis focos, conseguiremos reduzir o número de casos de doenças como dengue, zika e chikungunya”, destaca o secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Em Nova Iguaçu, as ações de combate à dengue envolvem três estratégias: o tratamento focal, perifocal e o uso do carro fumacê. A primeira fase consiste em visitas domiciliares para a aplicação de larvicida e eliminação de focos. A segunda etapa envolve ações em áreas maiores, com o uso de borrifadores adulticidas em locais como borracharias, ferros-velhos e depósitos. O carro fumacê é empregado em regiões com maior número de casos, onde o inseticida é aplicado para reduzir a proliferação de mosquitos e minimizar seus focos.

O reciclador e morador do bairro Moquetá, Leandro Martins de Castro, 47 anos, agradeceu ao trabalho que a Prefeitura vem fazendo no bairro. “Eu, que trabalho com reciclagem, sei bem como a água pode juntar em vários lugares, por isso procuro sempre cuidar de tudo e nunca deixar acumular. No meu quintal, por exemplo, eu faço toda uma limpeza”, finalizou Leandro.