ASSISTIR Feyenoord x Milan AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (12/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Feyenoord x AC Milan jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (12) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Prévia: Feyenoord x AC Milan – Prognóstico, Notícias e Prováveis Escalações

O Feyenoord recebe o AC Milan no Stadion Feijenoord (De Kuip) nesta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Brasília), pela primeira partida dos playoffs da fase eliminatória da Champions League. O duelo marca o retorno dos holandeses a um mata-mata da competição após décadas, enquanto os italianos tentam melhorar seu histórico recente longe de casa.

Análise da Partida

O Feyenoord teve uma campanha agitada na fase de grupos, conseguindo vitórias surpreendentes, como um 3 a 0 sobre o Bayern de Munique, e jogos eletrizantes, como um empate por 3 a 3 com o Manchester City. No entanto, a equipe também sofreu goleadas, incluindo um 6 a 1 contra o Lille. A equipe de Brian Priske garantiu sua vaga nos playoffs ao terminar em 19º lugar na fase inaugural do novo formato da Champions League.

Já o Milan, tradicional na competição, passou de fase com uma campanha sólida, mas instável. O time comandado por Sérgio Conceição terminou seis posições acima do Feyenoord, mas perdeu a chance de avançar diretamente para as oitavas após uma derrota contra o Dínamo Zagreb na última rodada.

Ambos os times chegam ao confronto com desempenhos irregulares em seus campeonatos nacionais. O Feyenoord vem de altos e baixos na Eredivisie, enquanto o Milan ocupa uma posição abaixo do esperado na Serie A.

Retrospecto e Histórico

Os times não se enfrentam desde 1970, quando o Feyenoord eliminou o Milan e seguiu rumo ao título da Champions League. Além disso, os holandeses possuem um excelente retrospecto jogando em casa contra equipes italianas, com apenas uma derrota em 11 jogos.

Por outro lado, o Milan tem um desempenho fraco como visitante em mata-matas da Champions. Nos últimos 11 jogos fora de casa na fase eliminatória, os rossoneri não venceram nenhuma vez, marcando apenas três gols nos últimos dez jogos.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Feyenoord

O técnico Brian Priske deve ter desfalques importantes. O zagueiro Gernot Trauner continua fora, assim como o goleiro Justin Bijlow. O reserva Timon Wellenreuther será o titular no gol. O lateral Quilindschy Hartman retornou recentemente de lesão e pode ser titular. No ataque, Igor Paixão e Ayase Ueda devem ser as principais ameaças.

Provável escalação do Feyenoord:

Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Timber, Hwang; Hadj-Moussa, Ueda, Paixão.

AC Milan

O Milan também enfrenta problemas. Emerson Royal, Ruben Loftus-Cheek e Alessandro Florenzi estão lesionados, enquanto Yunus Musah cumpre suspensão. A boa notícia é que Santiago Giménez, ex-Feyenoord, vem em boa fase e pode liderar o ataque ao lado de Rafael Leão e Christian Pulisic.

Provável escalação do AC Milan:

Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Felix, Leão; Gimenez.

Prognóstico e Palpite

O Feyenoord vem oscilando bastante, mas joga em casa e tem um retrospecto favorável contra times italianos. O Milan, apesar da qualidade individual, tem dificuldades como visitante na Champions League e pode encontrar dificuldades diante da torcida adversária.

Palpite: Feyenoord 1-1 AC Milan

O jogo promete ser equilibrado, com ambas as equipes balançando as redes. A decisão ficará em aberto para o segundo confronto em Milão.

Onde Assistir Feyenoord x Milan?

A partida será transmitida ao vivo para o Brasil pelos canais TNT Sports e pelo serviço de streaming Max.

Onde Assistir

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 17h (horário de Brasília).

