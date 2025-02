Everton x Liverpool ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (12/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Everton x Liverpool acontece hoje, HOJE (12/02) às 16h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Everton ue tentará a vitória em seu território.

Everton x Liverpool: Prévia, escalações e prognóstico para o clássico da Premier League

Nesta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), Everton e Liverpool se enfrentam em mais um Merseyside Derby pela 15ª rodada da Premier League, no Goodison Park. O jogo promete ser um dos mais emocionantes da temporada, já que pode ser o último confronto entre os rivais no lendário estádio do Everton, antes da mudança para o novo Bramley-Moore Dock Stadium.

Momento das equipes

O Everton vem de uma recuperação impressionante na Premier League sob o comando de David Moyes, conseguindo três vitórias seguidas e se afastando da zona de rebaixamento. Os triunfos contra Tottenham, Brighton e Leicester colocaram os Toffees em uma posição mais confortável, mas a recente eliminação na FA Cup para o Bournemouth foi um duro golpe.

Já o Liverpool, comandado por Arne Slot, busca se consolidar na liderança do campeonato. Os Reds, no entanto, sofreram uma inesperada eliminação na FA Cup para o Plymouth Argyle, um time da segunda divisão, o que ligou o alerta para a equipe. Ainda assim, o time está invicto há 19 jogos na Premier League e segue na briga por múltiplos títulos na temporada.

Retrospecto no clássico

Desde o ano 2000, o Everton venceu apenas seis das últimas 54 partidas contra o Liverpool. A última vitória em Goodison Park aconteceu na temporada passada, quebrando um longo tabu. No entanto, os Toffees não vencem dois clássicos seguidos em casa há 40 anos.

O Liverpool, por sua vez, busca sua 100ª vitória na história do Merseyside Derby, um feito alcançado por apenas quatro outros times na história do futebol inglês.

Notícias das equipes e escalações prováveis

Everton

Desfalques: Dominic Calvert-Lewin, Armando Broja, Youssef Chermiti e Dwight McNeil (lesionados).

Dominic Calvert-Lewin, Armando Broja, Youssef Chermiti e Dwight McNeil (lesionados). Dúvida: Vitalii Mykolenko (pode retornar após uma lesão na panturrilha).

Provável escalação:

Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Garner, Doucouré, Ndiaye; Beto.

Liverpool

Desfalques: Trent Alexander-Arnold (lesionado).

Trent Alexander-Arnold (lesionado). Possíveis mudanças: Após a derrota para o Plymouth, Arne Slot deve escalar força máxima, com Salah, Gakpo e Van Dijk retornando ao time titular.

Provável escalação:

Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Diaz, Gakpo.

Prognóstico e palpite

O Merseyside Derby é sempre imprevisível, mas os números mostram um grande favoritismo do Liverpool. Everton tem se mostrado mais competitivo sob o comando de Moyes, mas enfrenta dificuldades contra equipes do topo da tabela.

O Everton tentará impor seu ritmo diante da torcida, mas a diferença técnica entre os elencos pode pesar a favor dos Reds. Além disso, o Liverpool tem um histórico de gols nos acréscimos contra o Everton, o que pode se repetir em um jogo tão tenso.

🔹 Palpite: Everton 0-1 Liverpool

🔹 Melhor aposta: Vitória do Liverpool e menos de 2,5 gols (jogo equilibrado e com poucos gols).

Conclusão

O último Merseyside Derby em Goodison Park promete ser histórico e carregado de emoções. O Everton busca surpreender e consolidar sua recuperação na Premier League, enquanto o Liverpool quer manter a liderança e ampliar seu domínio no clássico. Independente do resultado, será um jogo memorável para os torcedores das duas equipes.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN