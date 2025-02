Obras de infraestrutura melhoram vida da população na região do Murupu

Foto: Divulgação Semuc



Os moradores do PA Nova Amazônia, localizado na região do Murupu, zona rural de Boa Vista, têm acompanhado de perto os investimentos feitos pela prefeitura nos últimos anos nas áreas de infraestrutura, saúde e educação.

Agora, a comunidade celebra então, mais uma conquista: a reconstrução da ponte de madeira de 40 metros, principal meio de acesso à região, localizada na vicinal BVA 284.

Quem tem acompanhado esse progresso é a aposentada Irânia Almeida da Silva, de 60 anos, que decidiu morar na região durante o período de pandemia da Covid-19. E é do seu quintal que ela extrai sementes de urucum, fruto que serve de matéria-prima para o famoso tempero colorau, que ela comercializa.

“Morava em Boa Vista, mas quando me aposentei. Procurei o interior para ficar isolada. Depois que cheguei aqui, a prefeitura já asfaltou a frente da minha casa, entregou um posto de saúde e agora está construindo uma escola novinha. Me sinto como se estivesse morando na cidade”, disse a aposentada.

Ponte que dá acesso na região será totalmente reconstruída

Dessa forma, o serviço é executado pela Secretaria Municipal de Obras (SMO), com recursos provenientes do Ministério da Defesa (MD), por meio do Programa Calha Norte (PCN).

Segundo a secretária Deusiana Gouveia, a decisão de reconstruir a ponte foi devido à sua deterioração.

“A nova ponte será totalmente reconstruída. Ela terá uma estrutura mais robusta, capaz de suportar o tráfego, tanto de veículos de passeio, quanto de carga que circulam na região do polo agrícola Murupu e adjacências da BVA-284. Esse é um avanço significativo, que facilitará o transporte escolar, beneficiará os moradores e também ajudará os produtores rurais no escoamento de seus produtos alimentícios, além de melhoria de acesso aos pontos turísticos da região”, afirmou a secretária de Obras.

Construção de nova escola na região ofertará cerca de 480 vagas

Outra obra que vem avançando na região, é a construção da nova Escola Municipal José Davi Feitosa Neto. Ela será toda climatizada e terá 16 salas de aula e uma quadra poliesportiva coberta. Os trabalhos estão em fase de acabamento e após a conclusão do serviço, ofertará cerca de 480 vagas, com inauguração prevista para esse ano.

Assim, a unidade escolar vai atender crianças das etapas de creche e pré-escola, alunos do 1° ao 5° Ano do Ensino Fundamental. E da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além disso, também vai ofertar Atendimento Educacional Especializado, no formato de polo, para atender tanto as crianças da Escola José David. Como também de outras duas unidades do campo: a Aureliano Soares da Silva e a Leila Maria da Silveira.

Do mesmo modo, o produtor rural Pedro da Silva, 59 anos, está feliz com as obras da escola que tem avançado. Ele tem sete netos que estudarão em breve na nova unidade do município. “Sou um dos pioneiros na região e temos acompanhado o desenvolvimento em todos os setores. Agora o PA Nova Amazônia ficou um polo central. Com esses equipamentos, conseguimos atender outras regiões vizinhas”, enfatizou o produtor.

Investimentos em obras na região do Murupu

Desde 2021, a região do PA Nova Amazônia recebeu mais de 24 km de asfalto em trechos das vicinais BVA 477, 284 e 285, até a BVA-148 que dá acesso ao Lago do Robertinho. Além disso, a prefeitura já substituiu as antigas pontes de madeira pela implantação de galerias nas vicinais 2, 4, 5 e 10.

Na área de construção civil, os moradores do Murupu receberam benefícios no ano passado, com a entrega da Unidade Básica de Saúde Marta Almeida Machado, de Porte I, localizada na BVA 476.

Por fim, Desde sua inauguração, a unidade tem se consolidado como um importante marco no desenvolvimento da zona rural de Boa Vista, já registrando cerca de 5 mil atendimentos e tornando-se uma referência no acesso à saúde na região.

Fonte: Da Redação