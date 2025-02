Al-Ahli x Al-Nassr ESCALAÇÕES, ASSISTIR AO VIVO Campeonato Saudita COM IMAGENS, HOJE (13/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



O jogo entre Al-Ahli x Al-Nassr acontece HOJE (13/02) às 12h15 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Saudita 2024 – 2025.

Prévia: Al-Ahli x Al-Nassr – Pro League Saudita, 13 de fevereiro de 2025

Na próxima quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, Al-Ahli receberá o Al-Nassr no King Abdullah Sports City, em um jogo decisivo pela 20ª rodada da Pro League Saudita. Ambas as equipes chegam em grande forma, tendo vencido suas últimas cinco partidas em todas as competições, mas o Al-Nassr segue invicto há sete jogos, com um desempenho impressionante.

Forma Atual das Equipes

Al-Ahli vem de uma sequência de vitórias, mas sofreu uma derrota para o Al Okhdood. Desde então, a equipe se reabilitou com triunfos convincentes, incluindo vitórias na Liga dos Campeões da AFC, o que mostra sua capacidade de competir com times fortes. Com 38 pontos em 12 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, o time está em 5º lugar, a três pontos do 3º colocado, o próprio Al-Nassr.

A equipe tem se mostrado forte em casa, conquistando 22 dos 27 pontos possíveis no Abdullah Sports City, e espera utilizar sua vantagem no estádio para se aproximar das vagas de qualificação para a Liga dos Campeões.

Al-Nassr, por outro lado, está em uma forma espetacular, especialmente fora de casa, com 6 vitórias em 8 jogos como visitante. O time acumula 41 pontos e ocupa o 3º lugar na tabela. Sua confiança aumentou após uma vitória convincente por 3-0 sobre o Al Fayha, com gols de Jhon Duran e Cristiano Ronaldo, que marcou seu primeiro gol aos 40 anos.

O ataque de Al-Nassr tem sido imbatível, com 19 gols em seus últimos sete jogos. Ronaldo, líder da artilharia da competição com 16 gols, busca ampliar sua vantagem na corrida pela Chuteira de Ouro.

Desfalques e Expectativas

Para este confronto, o Al-Ahli estará sem o defensor Yaslam, suspenso após ser expulso no último jogo. Além disso, o meio-campo Alexsander e Abdullah Otayf estão lesionados, o que pode forçar a equipe a mudar sua formação. No ataque, Firmino, Mahrez e Galeno devem apoiar Ivan Toney, que lidera a linha de frente.

Do lado do Al-Nassr, a ausência mais notável é a de Otavio, que continua se recuperando de uma lesão. O ataque continuará sendo comandado por Cristiano Ronaldo e Jhon Duran, que têm mostrado grande sintonia nos últimos jogos.

Previsão do Jogo

Ambas as equipes são extremamente competitivas, com ataques poderosos e defesas sólidas. Espera-se um jogo equilibrado, com muitas chances de gol de ambos os lados. Apesar da força do Al-Nassr, o bom momento do Al-Ahli em casa pode garantir um empate, já que ambas as equipes têm mostrado um futebol ofensivo vibrante.

Previsão do resultado: Al-Ahli 2-2 Al-Nassr

Este é um jogo difícil de prever, mas o equilíbrio entre os ataques e a qualidade das duas equipes sugerem que um empate seja o desfecho mais provável.

Escalações Prováveis

Al-Ahli:

Mendy; Bakor, Demiral, Kessie, Al Ammar; Veiga, Aljohani; Mahrez, Firmino, Galeno; Toney

Al-Nassr:

Boushal, Alawjami, Laporte, Al Nadji; Angelo, Brozovic, Al Khaibari, Mane; Ronaldo, Duran

Com base na análise das formações, ambos os times têm potencial para sair com os três pontos, mas o equilíbrio pode prevalecer neste grande confronto da Pro League Saudita.

Onde Assistir

A partida será transmitida nas plataformas de streaming da Pro League Saudita.