Carnês do IPTU 2025 já estão disponíveis para emissão pelo site da Prefeitura de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Atenção contribuinte, os carnês do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) referentes ao ano de 2025 já estão disponíveis para emissão pelo site da Prefeitura de Bonito. A data limite para pagamento da cota única, com 10% de desconto, é até 10 de abril. O contribuinte também pode dividir o valor em até 6 vezes, com desconto de 5%. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 100,00.

II – demais parcelas:

segunda parcela – dia 12 de maio de 2025.

terceira parcela – dia 10 de junho de 2025.

quarta parcela – dia 10 de julho de 2025.

quinta parcela – dia 11 de agosto de 2025.

sexta-parcela – dia 10 de setembro de 2025.

Os pagamentos poderão ser efetuados nos bancos credenciados (Banco do Brasil e Caixa Econômica) e casas Lotéricas.

Para emitir a guia pelo site da Prefeitura, basta acessar https://www.bonito.ms.gov.br/ – clicar na aba Portal do Contribuinte e na sequencia escolher a opção Imobiliário para acessar a área restrita pelo CPF ou CNPJ. (Veja exemplo:)

Também é possível ou retirar os Carnês na Tributação do Município, ou solicitar pelo DISK IPTU pelo numero 67 9924-1656 (Whats App).