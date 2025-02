Copa Popular de Futebol 40 anos entra na fase quartas de final

Nei José Sant’Anna





A Copa Popular de Futebol categoria 40 anos, temporada 2024-2025, entra neste fim de semana na fase de quartas de final em jogo único. A etapa de classificação encerrou no último sábado (8), quando foram conhecidos os oito classificados da primeira e segunda divisão.

Neste sábado (15) são 4 jogos programados pelas quartas de final da segunda divisão. Já no dia 22 acontecem os 4 jogos da primeira divisão (veja programação abaixo). Os times de melhor campanha na primeira fase jogam em casa e pelo empate.

Na segundona, o Papaléguas FC fez a melhor campanha da primeira fase, com 35 pontos (11 vitórias e 2 empates em 13 jogos). O Aliança AE ficou na vice-liderança com 29 pontos, seguido pelo Treze de Maio (28), CA Real Deportivo (25), Americano FC (24), Bandeirante FC (23), Santa Cruz (21) e Amigos da Pracinha (18).

Na primeira divisão, o líder foi o Corinthians FC com 29 pontos (9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 13 jogos), com o Bosque FC em segundo, também com 29, mas perdendo no saldo de gols (26 a 22). A terceira melhor campanha foi a do Oriente EC (28 pontos), seguido por Paraíso do Sol (27), GR Jardim das Indústrias (26), DNA (23), Vasco da Gama FC (22) e Palestra FC (21).

A Copa Popular categoria 40 anos começou em setembro do ano passado, reunindo 28 clubes, sendo 14 na primeira divisão e 14 na segunda.

As semifinais estão programadas para os dias 22 de fevereiro (segunda divisão) e 8 de março (primeira divisão). As finais também serão em duas datas: 8 de março (segunda divisão) e 15 de março (primeira divisão).

Próximos jogos

15/02 – 15h20

Segunda divisão – Quartas de final

Papaléguas FC x Amigos da Pracinha – Vila São Bento

Aliança AE x Sant Cruz – Vila Cândida/Canindú

Treze de Maio x Bandeirante FC – Arena Jussara

CA Real Deportivo x Americano FC – Poli Vila Tesouro

22/02 – 15h20

Primeira Divisão – Quartas de final

Corinthians FC x Palestra FC

Bosco FC x Vasco da Gama FC

Oriente EC x DNA

Paraíso do Sol x GR Jardim das Indústrias



