Integrantes do projeto Dedo Verde em Boa Vista aprendem práticas ambientais durante visita a Embrapa

Pensando em um futuro melhor e mais sustentável para as próximas gerações, o projeto social da Prefeitura de Boa Vista Dedo Verde visitou a sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Roraima, nesta terça-feira, 11. Com o objetivo de aprender sobre o trabalho da Embrapa, os integrantes participaram de palestras e colocaram a “mão na massa” nas aulas práticas.

Por meio do programa “Embrapa & Escola”, a instituição abre espaço para estudantes aprenderem sobre o trabalho de pesquisa, inovação e tecnologia, desenvolvido nas áreas da agricultura e pecuária no Brasil e mundo. O analista de transferência e tecnologia da empresa, Alcides dos Santos, foi o mediador da palestra. Com mais de 30 anos na área, ele compartilhou sua história e sobre as atividades das últimas cinco décadas.

“Espero que eles conheçam a funcionalidade da Embrapa e a importância das pesquisas realizadas. Eles vão aprender quais atividades nós fazemos aqui, os valores, como melhoramos cada vez mais a produção e qualidade das plantas e a necessidade de um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Espero que no futuro esses jovens possam ser os próximos funcionários daqui”, disse.

Jornada de conhecimento

Após a palestra, os jovens seguiram sua jornada de conhecimento. Assim, na aula prática, eles aprenderam sobre uma técnica de cultivo chamada “enxertia”, um meio de reprodução natural que consiste na união de duas plantas para a formação de uma nova com as mesmas características da original.

E isso sem a necessidade de laboratórios e utilizando então meios acessíveis. Com isso, os integrantes poderão replicar e difundir esse cultivo para contribuir com a agricultura de Roraima.

“Eu quero que eles discutam com a família, dizer para pai e mãe que adquiriu um novo conhecimento que é fácil fazer e espalhar. Além disso, a Embrapa está sempre de portas abertas para aqueles que querem aprender mais sobre. Isso define se você pode ser um profissional na área agrícola. Os jovens desse projeto podem ser futuros técnicos agrícolas, engenheiros-agrônomos ou florestais, atuar na área de pesca e outras profissões que o meio oferece”, comentou Ozelio Messias, técnico agrícola responsável pela aula.

Um projeto que muda vidas

Natalia Silva é uma das integrantes do Dedo Verde apenas há 7 meses e já visualiza as vantagens de participar do projeto. Com a ajuda oferecida, a jovem enxerga um futuro melhor e com ótima saúde mental. “Nos ajudam o nosso psicólogo e a nossa alma. Fazem a gente pensar e nos incentivam seguir em frente. É bom aprender mais sobre as plantas e botar em prática também. Agora penso em ter uma carreira voltada ao meio ambiente”, disse.

Do mesmo modo, Kauann Santos desejou entrar no Dedo Verde por ter um interesse nas práticas do projeto. E em um ano, o jovem melhorou as interações sociais, aprendeu sobretudo coisas novas e aprofundou o seu pelas plantas e o cultivo.

“Eu pedi para minha mãe me colocar no Dedo verde para saber mais sobre as plantas. Desde sempre gostei de mexer com elas. Como bônus, há um ano fazendo parte, melhorei minha relações com as outras pessoas. Conheci gente nova e me soltei mais. Também aprendi a ter empatia, cuidar dos outros e aprender”, disse o jovem.

Dedo Verde

Por fim, atualmente, o projeto beneficia cerca de 200 jovens de 14 a 18 anos. Além disso, com foco em temas ambientais e sociais, promove oficinas sobre produção de mudas frutíferas, medicinais, ornamentais, paisagismo, jardins, hortas urbanas, cultivo e compostagem.

