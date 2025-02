Copa do Brasil 2025: Premiação, Jogos e Novo Modelo de Disputa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou os valores das premiações para a Copa do Brasil 2025. Os clubes participantes poderão faturar quantias significativas a cada fase, e o campeão poderá embolsar mais de R$ 101 milhões ao longo da competição.

Em 2024, o Flamengo foi o campeão e arrecadou cerca de R$ 93 milhões, mas para 2025 a premiação foi reajustada em até 5,39%, seguindo a inflação do IPCA.

Premiação por fase da Copa do Brasil 2025

A Copa do Brasil conta com 80 clubes na primeira fase, com premiações variando conforme a divisão nacional dos times:

1ª fase (80 clubes)

Grupo I (Série A) : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 Grupo II (Série B) : R$ 1.378.125

: R$ 1.378.125 Grupo III (Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª fase (40 clubes)

Grupo I : R$ 1.874.250

: R$ 1.874.250 Grupo II : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 Grupo III: R$ 1 milhão

3ª fase (32 clubes)

Todos os grupos: R$ 2.315.250

Oitavas de final

Todos os grupos: R$ 3.638.250

Quartas de final

Todos os grupos: R$ 4.740.750

Semifinal

Todos os grupos: R$ 9.922.500

Final

Vice-campeão : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Campeão: R$ 77.175.000

Reajuste da premiação em 2025

A CBF reajustou os valores de premiação conforme a inflação dos últimos anos:

Grupo I (Série A) : aumento de 5%

: aumento de Grupo II (Série B) : aumento de 4,9%

: aumento de Grupo III (Série C, D e outros): aumento de 5,39%

O ajuste mantém a Copa do Brasil como um dos torneios mais rentáveis do calendário nacional.

Primeira fase da Copa do Brasil 2025: Jogos confirmados

A competição começa em 18 de fevereiro e contará com confrontos únicos. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Jogos da 1ª fase

18 de fevereiro (terça-feira)

19:00 | Tocantinópolis-TO x Atlético-MG | João Ribeiro (TO)

| Tocantinópolis-TO x Atlético-MG | João Ribeiro (TO) 21:30 | União Rondonópolis-MT x Vasco | Luthero Lopes (MT)

19 de fevereiro (quarta-feira)

19:00 | Santa Cruz-RN x Náutico | Frasqueirão (RN)

| Santa Cruz-RN x Náutico | Frasqueirão (RN) 19:30 | Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa | Francisco Vasques (PA)

| Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa | Francisco Vasques (PA) 19:30 | São Raimundo-RR x Grêmio | Canarinho (RR)

| São Raimundo-RR x Grêmio | Canarinho (RR) 21:30 | ASA-AL x Atlético-GO | Coaracy da Mata (AL)

20 de fevereiro (quinta-feira)

20:00 | Rio Branco V. Nova-ES x Amazonas | Kleber Andrade (ES)

| Rio Branco V. Nova-ES x Amazonas | Kleber Andrade (ES) 21:30 | Olaria x ABC | Local a definir

25 de fevereiro (terça-feira)

19:00 | Maranhão x Vitória | Castelão (MA)

| Maranhão x Vitória | Castelão (MA) 19:30 | Maringá-PR x Juventude | Willie Davids (PR)

| Maringá-PR x Juventude | Willie Davids (PR) 21:30 | Operário VG-MT x Sport | Arena Pantanal (MT)

26 de fevereiro (quarta-feira)

16:00 | Dourados-MS x Caxias-RS | Douradão (MS)

| Dourados-MS x Caxias-RS | Douradão (MS) 19:30 | Grêmio Sampaio-RR x Remo | Canarinho (RR)

| Grêmio Sampaio-RR x Remo | Canarinho (RR) 21:30 | Concórdia-SC x Ponte Preta | Domingos Machado (SC)

27 de fevereiro (quinta-feira)

19:00 | Ceilândia-DF x Coritiba | Abadião (DF)

| Ceilândia-DF x Coritiba | Abadião (DF) 21:30 | Sousa-PB x Red Bull Bragantino | Marizão (PB)

Novo modelo de disputa da Copa do Brasil

A partir de 2025, a competição sofreu mudanças importantes:

Fim da vantagem do time visitante : agora, qualquer empate leva a disputa para os pênaltis.

: agora, qualquer empate leva a disputa para os pênaltis. Primeira e segunda fase : jogos únicos.

: jogos únicos. Terceira fase: sorteio define os confrontos, incluindo os 12 clubes que entram diretamente nesta fase.

Clubes garantidos na 3ª fase

Classificados via Libertadores : Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Flamengo, São Paulo, Corinthians e Bahia.

: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Flamengo, São Paulo, Corinthians e Bahia. Campeão da Copa Verde : Paysandu.

: Paysandu. Vice-campeão da Copa do Nordeste : CRB.

: CRB. Campeão da Série B : Santos.

: Santos. Melhor colocado fora da Libertadores no Brasileirão: Cruzeiro.

Conclusão

A Copa do Brasil 2025 promete ser uma das edições mais disputadas e rentáveis da história, com premiações recordes e um novo formato de disputa. O torneio começa em fevereiro, e os clubes já se preparam para buscar a taça e o prêmio milionário.