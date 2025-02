cooperativas anunciam investimento de R$ 1,1 bilhão em Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul irá receber neste ano de 2025 R$ 1,1 bilhão em investimentos de cooperativas que já atuam no Estado. O anúncio foi feito pelo presidente da Ocepar (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), José Roberto Ricken, ao governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de Desenvolvimento, Jaime Verruck, durante a 22ª Reunião da Diretoria da Ocepar, realizada na Show Rural Coopavel 2025, em Cascavel (PR), a maior feira de agronegócio da América Latina.

“Vamos realizar um investimento global, pela Ocepar, de R$ 9,2 bilhões ao longo deste ano, sendo R$ 7,9 bilhões no Paraná e R$ 1,3 bilhão fora de nosso Estado. Nesse montante, o Mato Grosso do Sul vai receber R$ 1,1 bilhão em investimentos de nossas cooperativas, uma participação que é muito significativa”, afirmou José Roberto Ricken.

O governador Eduardo Riedel participou do evento a convite da Ocepar, juntamente com o governador paranaense Ratinho Junior, e fez uma apresentação destacando os principais indicadores econômicos, como a redução do desemprego e o crescimento econômico, além dos investimentos na infraestrutura logística, fundamentais para o desenvolvimento do cooperativismo.

“O modelo cooperativista é um case de sucesso e ano após ano nós temos trabalhado para atrair cooperativas também de outros setores, não só do agronegócio”, ressaltou Riedel.

Já Verruck ressaltou que a participação de Mato Grosso do Sul na Show Rural Coopavel 2025 mostrou aos participantes do evento as diversas oportunidades para expandir atividades e investir no Estado. “Temos o Procoop, o nosso Programa de Apoio ao Cooperativismo no Estado, com um caminho promissor para contribuir com a agroindustrialização. Saímos daqui com notícias muito positivas”, afirmou.

Ele ainda acrescentou que tratar do cooperativismo é tratar do desenvolvimento dos produtores rurais, das cooperativas de crédito, das cooperativas da área de saúde, da agropecuária e da pecuária, sendo que grandes oportunidades já foram identificadas para o avanço das cadeias produtivas do Mato Grosso do Sul.

Para o presidente do Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul), Celso Ramos Régis, a participação no Show Rural Coopavel 2025 superou todas as nossas expectativas.

“Os anúncios feitos aqui e os investimentos que as cooperativas, genuinamente paranaenses, realizarão no Mato Grosso do Sul reforçam o nosso estado como um terreno fértil para a cooperação e o cooperativismo. Não apenas as cooperativas que já atuam na região, mas em especial o movimento cooperativista paranaense, têm promovido investimentos extraordinários no Mato Grosso do Sul, impulsionando o desenvolvimento e auxiliando o governo estadual na implementação de ações que realmente contribuem para a melhoria da qualidade de vida e para a justiça social”.

Para o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Rogério Beretta, o valor a ser investido no Mato Grosso do Sul, de R$ 1,1 bilhão, demonstra que o Estado “está sendo reconhecido como um ambiente promissor para novos investimentos”.

“Importante recordar que, em julho de 2015, há 10 anos, nós estávamos participando da Assembleia Geral Ordinaria da Coamo, em Campo Mourão, no Paraná, onde foi feito o anúncio de expansão das atividades da cooperativa em Mato Grosso do Sul, incluindo o investimento de R$ 500 milhões na indústria da Coamo em Dourados e ampliação das estruturas de armazenagem. Foi o ‘embrião’ do Procoop, nosso programa de fomento ao cooperativismo em Mato Grosso do Sul”, finalizou Jaime Verruck.

Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc

Fotos: Mairinco de Pauda/Semadesc

