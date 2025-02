Encontro de autores celebra o Dia Internacional da Doação de Livros em Nova Iguaçu

Em comemoração ao Dia Internacional da Doação de Livros, celebrado nesta sexta-feira (14), a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, promoverá uma noite especial de autógrafos com escritores locais e receberá doações de livros. O evento acontecerá às 18h30, no Espaço do Cliente, localizado no segundo piso do TopShopping, em Nova Iguaçu. A ação integra o Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita.

O objetivo da iniciativa é estimular o hábito da leitura, além de valorizar os autores iguaçuanos. A proposta é que cada participante leve para casa um livro de sua escolha e, após a leitura, repasse a obra para outra pessoa, por meio de um dos dez pontos de coleta e doação de livros espalhados pela cidade. Os locais também estão recebendo doações de livros de diversos gêneros literários, como romances, poesias, biografias, entre outros.

“O evento reunirá os escritores iguaçuanos Sil, Moduan Matus e Marlos Degani. Será uma excelente oportunidade para o público conhecer suas obras e se engajar nessa mobilização em prol da leitura e da escrita, promovida pelo Programa Municipal”, afirma o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.

A escritora e poeta Sil participa com seus livros Oscilações e Livro Comemorativo dos 10 anos do Sarau EP&A: Encontro de Poetas e Afins. Moduan Matus estará presente para autografar Poemas Concretos/Visuais, Poemas Baixadenses e História de Nova Iguaçu. Já Marlos Degani vai autografar sua obra Sangue da Palavra.

Além de promover encontros com autores, a Fenig também realiza o Prêmio Literário Antônio Fraga, que já premiou estudantes da rede municipal e escritores locais com a publicação dos livros DNA Nordestino em Nova Iguaçu e DNA Iguaçuano.

A Fundação recebe doações de livros por meio de caixas coletoras localizadas nos seguintes pontos estratégicos da cidade: