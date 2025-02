Túnel José Alencar e Elevado Itamar Franco serão fechados nesta terça-feira para manutenção – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) deu mais um passo no fortalecimento da segurança e aparelhamento da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul ao adquirir 20 fuzis Taurus T4, calibre 5.56. O investimento, no valor de R$ 179.700, com recursos do fundo a fundo, reflete o compromisso da instituição em aprimorar […]