Esquema especial de trânsito para os blocos de carnaval sábado (15/02) e domingo (16/02) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Concentração do Spanta Neném será a partir das 11h, na Avenida Epitácio Pessoa. Arte: Divulgação/CET-Rio

A CET-Rio montou esquema especial de trânsito para este sábado (15/02) e domingo (16/02) para a festa dos principais blocos de carnaval autorizados pela Prefeitura do Rio. E, para os que não irão curtir a folia, também serão apresentadas vias interditadas e os possíveis desvios.

Equipes da CET-Rio, entre agentes e apoiadores de tráfego, com veículos operacionais e motocicletas irão trabalhar a favor da fluidez do trânsito, manutenção dos cruzamentos livres, coibição do estacionamento irregular e atuação direta nos bloqueios, como também, na orientação dos pedestres, foliões e motoristas.

Técnicos da CET-Rio, diretamente do Centro de Operações Rio (COR), irão monitorar em tempo real toda a movimentação do trânsito através das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

A partir da dispersão dos blocos e a limpeza das vias, o tráfego de veículos retorna às condições normais.

SÁBADO 15/02

MEGABLOCO DA GOLD + LEO SANTANA

Sábado: 15/02/2025

Horário: 5h às 13h

LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS E RUA PRIMEIRO DE MARÇO

INTERDIÇÕES

Das 5h às 13h

– Avenida Presidente Antônio Carlos, da Avenida Beira Mar até o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson;

– Avenida Presidente Antônio Carlos, desde o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson até a Rua Primeiro de Março;

– Rua Primeiro de Março, desde o cruzamento a Avenida Antônio Carlos até a Avenida Presidente Vargas;

– Todos os acessos para a Avenida Presidente Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Sexta-feira (14/02), das 16h às 22h de domingo, dia 16/02:

Diversas vias do entorno da Avenida Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março terão o estacionamento proibido desde às 23h de sábado (01/02), portanto, NÃO É RECOMENDADA A IDA E A VOLTA COM VEÍCULO PARTICULAR ao evento.

DESVIOS E ROTAS ALTERNATIVAS

Para o deslocamento dos condutores que circulam entre o Centro, Zona Norte e Zona Sul, a recomendação é utilizar as rotas, pela Lapa, Rua Teixeira de Freitas e Avenida Mem de Sá, ou os túneis Santa Bárbara, Rebouças e Marcello Alencar.

ATENÇÃO! Para aqueles que possuem compromissos com horários marcados, como voos no Aeroporto Santos Dumont e viagens na Rodoviária Novo Rio, a sugestão é a antecipação do deslocamento.

Outra recomendação importante aos deslocamentos é dar prioridade à utilização dos transportes públicos, como o Metrô e o trem da SuperVia, já que esses modos de transportes são de alta capacidade e não são diretamente impactados por fechamentos viários.

BLOCO IMPRENSA QUE EU GAMO

Sábado – 15/02/2025

Horário: 13h às 19h

LOCAL: LARANJEIRAS

– Concentração do bloco: Interdição da Rua Gago Coutinho, entre a Rua das Laranjeiras e a Rua Paulo César de Andrade.

INTERDIÇÃO DAS SEGUINTES VIAS, DAS 13h ÀS 19h

– Itinerário do desfile: Rua Gago Coutinho, Largo do Machado (em frente à Igreja Nossa Senhora da Glória), Rua das Laranjeiras e Rua Gago Coutinho, onde dispersa.

– Durante o desfile do bloco, com a chegada dos foliões no Largo do Machado, o acesso dos veículos será bloqueado a partir da Rua do Catete. E, assim, o tráfego de veículos da Rua Bento Lisboa será desviado para a Rua Dois de Dezembro.

– Quando o bloco estiver na Rua das Laranjeiras, o bloqueio também ocorre na Travessa Euricles de Matos. E, na sequência, os bloqueios da Rua Bento Lisboa e Largo do Machado serão desfeitos. Com isso, o desvio do trânsito será para a Rua Ministro Tavares de Lira e Rua Conde de Baependi.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

A PARTIR DAS 18h DE SEXTA-FEIRA (14/02) ÀS 22h DO SÁBADO (15/02)

– Rua Gago Coutinho, em ambos os lados e em toda a extensão da via;

– Rua Dois de Dezembro, ambos os lados e em toda a extensão da via;

– Rua Ministro Tavares Lira, lado esquerdo do sentido da via;

– Rua Martins Ribeiro, lado direito do sentido da via, entre a Rua Conde de Baependi e a Rua São Salvador;

– Rua São Salvador, em ambos os lados, entre a Rua Martins Ribeiro e a Rua Ipiranga.

DESVIOS

– Veículos provenientes da Rua Bento Lisboa, serão desviados para a Rua Dois de Dezembro, durante a passagem do bloco, deverão seguir pelo Largo do Machado;

– Veículos provenientes da Rua das Laranjeiras, durante a passagem do bloco, devem seguir pela Rua das Laranjeiras, Rua Ministro Tavares de Lira, Rua Conde de Baependi, Rua Marquês de Abrantes, Praia de Botafogo, Rua Farani e, em seguida, Rua Pinheiro Machado.

ACESSO AOS MORADORES

Durante a concentração do bloco o acesso de moradores da Rua Gago Coutinho, do Parque Guinle e da Rua Marquesa dos Santos deverá ser feito pela Rua Pereira da Silva, Rua Dr. João Coqueiro, Rua General Mariante e a Rua Paulo Cesar de Andrade.

BLOCO SPANTA NENÉM

Sábado – 15/02/2025

Horário: 13h às 17h

Local: Ipanema

Concentração do bloco, a partir das 11h, na Avenida Epitácio Pessoa (fora da via), próximo ao campo de beisebol.

Itinerário do desfile

– Avenida Epitácio Pessoa, entre a altura do Corte do Cantagalo até o Clube Caiçaras.

– Durante a passagem dos foliões, uma faixa da Avenida Epitácio Pessoa, junto à orla da lagoa, será interditada entre a Rua Vinícius de Morais e Rua Garcia D’Ávila, e na sequência, entre a Rua Garcia D’Ávila até a altura do Jardim de Alah.

Proibição de estacionamento

A partir das 18h de sexta-feira (14/02) até às 22h do dia seguinte (15/02), nas seguintes vias:

– Avenida Epitácio Pessoa, na baia de estacionamento junto à ciclovia, localizada em frente ao cruzamento com a Rua Garcia D’Ávila;

– Rua Nascimento Silva, em ambos os lados, entre a Rua Maria Quitéria e a Rua Aníbal de Mendonça.

BLOCO NEM MUDA NEM SAI DE CIMA

Sábado: 15/02/2025

Horário: 16h às 22h

LOCAL: TIJUCA

INTERDIÇÃO DAS 16h ÀS 22h

CONCENTRAÇÃO

– Avenida Maracanã, entre a Rua Garibaldi e a Rua Marechal Trompovski.

DESLOCAMENTO DO BLOCO DAS 19h ÀS 22h

Itinerário do desfile: Rua Garibaldi, Rua Pinto Guedes, Praça Comandante Xavier de Brito, Rua Doutor Otávio Kelly, Rua Conde de Bonfim, Rua Garibaldi e retorno à Avenida Maracanã, onde dispersa.

GB BLOCO

Sábado: 15/02/2025

Horário: 13h às 19h

LOCAL: LARANJEIRAS

INTERDIÇÕES DAS 13h ÀS 19h

Durante a concentração do bloco: Rua General Glicério, a partir da Rua Belisário Távola, até a Rua General Cristovão Barcelos.

Das 15h às 19h, para o desfile do bloco, no seguinte itinerário: Rua General Glicério até o final, retorno pela Rua General Cristóvão Barcellos até a Praça Jardim Laranjeiras.

DESVIO

Durante a concentração do bloco: Rua Professor Estellita Lins

Para o acesso de moradores, haverá inversão da mão de direção da Rua General Glicério, entre a Praça Jardim Laranjeiras até o cruzamento com a Rua Ortiz Monteiro, durante a passagem do Bloco pela Rua General Cristóvão Barcelos

PROIBIDO O ESTACIONAMENTO

A PARTIR DAS 16h DE SEXTA-FEIRA (14/02) ÀS 22h DE SÁBADO (15/01)

– Rua General Glicério;

– Rua General Cristóvão Barcellos.

BLOCO CALMA AMOR

Sábado: 15/02/2025

HORÁRIO: 16h às 22h

LOCAL: IRAJÁ

INTERDIÇÕES DAS 16h ÀS 22h

– Avenida Monsenhor Félix, entre a Rua Pereira de Araújo e a Rua Miranda e Brito;

– Praça Caraguata, entre a Avenida Monsenhor Félix e a Rua Major Medeiros;

– Rua Visconde de Maceió, entre a Avenida Monsenhor Félix e a Rua Marquês de Aracati;

– Rua Marquês de Queluz, entre a Av. Monsenhor Félix e a Rua Marquês de Aracati;

– Rua Pastor João Falcão Sobrinho, entre a Avenida Monsenhor Félix e a Rua Major Medeiros.

DESVIO

– Veículos procedentes da Avenida Monsenhor Félix, com destino à Praça 27 de Agosto, seguirão pela Avenida Monsenhor Félix, Avenida Padre Roser, Rua Gabriel Lisboa, Rua Miranda e Brito e, em seguida, Praça 27 de Agosto.

BLOCO GORDELÍCIA

Sábado: 15/02/2025

Horário: 13h às 19h

Local: Piedade

INTERDIÇÕES DAS 13h ÀS 19h

Itinerário do Desfile do bloco

Rua Bernardino de Campos, Rua Tereza Cavalcante, Rua João Pinheiro, Rua Leopoldina e Rua Silvana, onde dispersa.

BLOCO SEU KUKA E EU DO GRAJAU

Sábado: 15/02/2025

Horário: 16h às 22h

Local: Rua Barão de Mesquita,1032. Grajaú.

** Não há interdição prevista para este bloco

BLOCO DESLIGA DA JUSTIÇA

Sábado: 15/02/2025

Horário: 8h às 14h

Local: Praça Tiradentes – Centro

** Não há interdição prevista para este bloco

BLOCO MISTURA DE SANTA

Sábado: 15/02/2025

HORÁRIO: 17h às 21h

LOCAL: SANTA TERESA

INTERDIÇÕES DAS 17h às 21h

CONCENTRAÇÃO: Rua Francisca de Andrade – Mirante do Rato Molhado.

Interdição em meia pista, para desfile do bloco, pelo seguinte trajeto:

Rua Francisca de Andrade, Rua Aprazível, na lateral do Castelo Valentin, seguindo até a Rua Almirante Alexandrino, em frente a edificação de nº 1.405, onde haverá a dispersão.

BLOCO VOU TREINAR E VOLTO JÁ

Sábado: 15/02/2025

HORÁRIO: 15h às 19h

LOCAL: TIJUCA

INTERDIÇÕES DAS 15h às 19h

CONCENTRAÇÃO: Rua Afonso Pena – Praça Castilhos França

ITINERÁRIO DO DESFILE: Praça Castilhos França, Rua Campos Sales, Rua Mariz e Barros e Rua Afonso Pena, onde dispersa.

DOMINGO 16/02

MEGABLOCO

BLOCO CHORA ME LIGA

Domingo: 16/02/2025*

Horário: 5h às 13h

LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS E RUA PRIMEIRO DE MARÇO

INTERDIÇÕES

Das 5h às 13h

– Avenida Presidente Antônio Carlos, da Avenida Beira Mar até o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson;

– Avenida Presidente Antônio Carlos, desde o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson até a Rua Primeiro de Março;

– Rua Primeiro de Março, desde o cruzamento a Avenida Antônio Carlos até a Avenida Presidente Vargas;

– Todos os acessos para a Avenida Presidente Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março.

BLOCO ME ESQUECE

Domingo: 16/02/2025

Horário: 8h às 14h

LOCAL: JARDIM BOTÂNICO

INTERDIÇÕES DAS 8h às 14h

– Rua Jardim Botânico, em ambos os sentidos, entre a Rua Pacheco Leão e a Praça Santos Dumont.

DESVIOS

– Veículos provenientes da Gávea, sentido Botafogo, deverão seguir: Rua Marquês de São Vicente, Rua Vice Governador Rubens Berardo, Avenida Padre Leonel Franca, Rua Mario Ribeiro, Av. Borges de Medeiros, Av. Lineu de Paula Machado, Avenida Alexandre Ferreira, Rua Abelardo Lobo e, em seguida, Rua Humaitá.

– Veículos provenientes do Leblon, sentido Botafogo, deverão seguir: Rua Mario Ribeiro, Avenida Borges de Medeiros, Avenida Lineu de Paula Machado, Avenida Alexandre Ferreira, Rua Abelardo Lobo e, em seguida, Rua Humaitá.

– Veículos provenientes de Botafogo, sentido Gávea, deverão seguir: Rua Jardim Botânico, Rua General Garzon, Avenida Borges de Medeiros e, em seguida, Rua Mário Ribeiro.

PROIBIDO O ESTACIONAMENTO

A PARTIR DAS 18h DE SÁBADO (15/02) ÀS 14h DE DOMINGO (16/02)

– Rua Pacheco Leão, lado esquerdo do tráfego, entre a Rua Visconde de Carandaí e a Rua Jardim Botânico;

– Avenida Bartolomeu Mitre, lado esquerdo do tráfego, entre a Avenida Visconde de Albuquerque e a Praça Santos Dumont.

BLOCO VIRA LATA

Domingo: 16/02/2025

Horário:8h às 14h

LOCAL: SÃO CONRADO

INTERDIÇÃO DAS 8h ÀS 14h

– Avenida Prefeito Mendes de Morais, em ambos os sentidos, entre a Rua Herbert Moses e a Rua Engenheiro Armandino de Carvalho.

PROIBIDO O ESTACIONAMENTO

A PARTIR DAS 18H DE SÁBADO (15/02) ÀS 22H DE DOMINGO (16/02)

– Avenida Prefeito Mendes de Morais, entre o nº 808 e a Avenida Niemeyer (incluindo a baia existente);

– Rua Hebert Moses, no lado esquerdo da via, sentido Autoestrada.

BLOCO MINI SERES DO MAR

Domingo: 16/02/2025

Horário: 8h às 12h

LOCAL: LARANJEIRAS

INTERDIÇÃO DAS 8h às 12h

CONCENTRAÇÃO: Rua General Glicério, entre a Praça Jardim Laranjeiras (Praça Aliança) e a edificação nº 486.

Interdição da Rua Professor Ortiz Monteiro, durante a passagem do bloco.

*PROIBIÇÃO DO ESTACIONAMENTO

DAS 18h DE SÁBADO (15/02) ÀS 12h DE DOMINGO (16/02)

Rua General Glicério, entre a Praça Jardim Laranjeiras (Praça Aliança) e a edificação de nº 486;

Rua Professor Ortiz Monteiro, em toda a extensão da via.

AMIGOS DA BARRA

Domingo: 16/02/2025

Horário: 13h às 18h

Local: Barra da Tijuca

INTERDIÇÃO DAS 13H ÀS 18H

– Avenida Lúcio Costa, pista junto à orla, entre o número 3800 e a Avenida Érico Veríssimo.