Estudantes celebram volta às aulas na rede municipal de Nova Iguaçu

Corredores novamente cheios, o reencontro entre amigos e a animação no ar marcaram um retorno especial às aulas na Escola Municipal Maria Eliondas dos Santos, no bairro do Cobrex. Nesta segunda-feira (10), cerca de 65 mil alunos das 151 unidades da rede municipal deram início a um novo ciclo de aprendizado, repleto de expectativas e descobertas.

Para a pequena Emily Ancelmo Lorenzo, de 6 anos, aluna do 1º ano, o primeiro dia de aula teve um significado especial. “Eu estava muito feliz para voltar para a escola. Este ano, meu maior sonho é aprender a ler!”

A animação da menina refletia o clima na unidade, que preparou atividades lúdicas para recepcionar os estudantes. “Hoje o dia está sendo maravilhoso! Nós já saímos de piratas, com tapa-olho e muito ouro. O que eu mais gosto na escola é estudar, aprender e fazer atividades”, contou Emily, entusiasmada.

Para os responsáveis, o início do ano letivo também representa um momento de adaptação e novas expectativas. “Esse momento é um misto de emoções para toda a família. Meu filho Daniel é muito inteligente e sempre quis estudar. Ele dizia: ‘Se eu quero ser bombeiro, preciso ir para a escola!’”, compartilhou Jaqueline Martins, mãe do aluno Daniel Cordeiro, de 4 anos.

Buscando conciliar os cuidados com o filho e a recolocação profissional, ela optou pela E. M. Maria Eliondas. “É um alívio saber que ele está em um ambiente seguro, onde pode se desenvolver e conviver com outras crianças. Sei que aqui ele terá estímulos para crescer e aprender cada vez mais.”

A diretora da unidade, Clarice Ribeiro da Costa, ressaltou a importância desse acolhimento inicial para fortalecer os laços entre escola e família. “Receber os alunos é a força motriz do nosso trabalho. Hoje também acolhemos os responsáveis, pois essa parceria será essencial para o sucesso dessa caminhada.”

Segundo Clarice, a escola preparou um projeto especial de Caça ao Tesouro para recepcionar os estudantes. “Temos muitos tesouros! O maior deles são os nossos alunos, mas também valorizamos os tesouros da nossa comunidade, da nossa cultura iguaçuana e da nossa história.”

A secretária municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha, destacou o planejamento para 2025 e a importância de proporcionar um ambiente de aprendizado acolhedor.

“Depois de uma Semana Pedagógica muito produtiva, realizada no início deste mês, começamos o ano letivo com estratégias específicas para cada aluno e escola. Hoje, estamos aqui celebrando os tesouros da educação: o conhecimento, o ambiente escolar e, acima de tudo, o maior de todos, que é o desenvolvimento dos nossos queridos alunos”, ressaltou a secretária Maria Virgínia.