Inscrições abertas para aulas de Pilates e Treinamento Funcional para pessoas acima de 55 anos – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Na próxima terça-feira, 18, a Secretaria de Esporte, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, abre as inscrições para as atividades de Pilates e Treinamento Funcional destinadas a pessoas com idade superior a 55 anos.

As inscrições serão realizadas a partir das 9h, no Fundo Social de Solidariedade, localizado à Rua Sargento Baracho, 79 – Vila Paraíba.

Para realizar a inscrição, são necessários os seguintes documentos:

– RG

– CPF

– Comprovante de residência

– Atestado médico

Mais informações, entre em contato pelo telefone: (12) 3122-4030

Não perca essa oportunidade!