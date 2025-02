Prefeitura de Boa Vista vai promover audiência pública para apresentar proposta final do Plano de Mobilidade Urbana

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista promove no dia 27 de fevereiro, uma audiência pública para apresentar a proposta final do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Dessa forma, o encontro será no auditório da Escola Municipal Professora Nara Ney de Araújo Santana, na rua Waldner Jorge Ferreira da Silva, bairro Caçari.

O evento, programado para começar às 18h30 e com previsão de encerramento para às 22h, é um momento decisivo para a população contribuir com sugestões e, além disso, acompanhar as diretrizes que nortearão o desenvolvimento do transporte e circulação na cidade pelos próximos dez anos.

De acordo com Sérgio Pillon, presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur), a audiência é uma etapa fundamental do processo de construção do plano.

“Durante a elaboração do PMUS, foram realizados estudos sobre mobilidade, incluindo fluxo de ciclistas, veículos, transporte de carga e demanda no transporte público. Foram feitas reuniões comunitárias nos bairros, ouvimos a população para identificar os problemas, realizamos pesquisas e agora vamos apresentar os resultados”, afirmou.

O PMUS

O Plano de Mobilidade busca reorganizar os sistemas de transporte e circulação da cidade, promovendo assim melhorias na acessibilidade, no trânsito e no transporte público. “O compromisso do prefeito Arthur Henrique é encaminhar ao poder legislativo um projeto que reflita a vontade da população”, destacou Pillon.

Entre os temas da audiência estão a regulamentação de serviços como mototáxis e aplicativos, o planejamento do transporte coletivo, o trânsito de veículos pesados, assim como a acessibilidade.

“A mobilidade envolve a qualidade de vida, o direito de ir e vir, o respeito ao espaço público e a melhoria do transporte urbano. A participação da comunidade é essencial para garantir que o plano atenda às reais necessidades da cidade. Quanto mais pessoas participarem desse processo, melhor será o resultado”, enfatizou Pillon.

Fonte: Da Redação