RioLuz e Hemorio arrecadam 40 bolsas de sangue em campanha pré-Carnaval – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A campanha de doação da RioLuz conseguiu arrecadar 40 bolsas de sangue. Foto: Divulgação/RioLuz

A campanha de doação de sangue “Ó abre alas que eu quero doar”, realizada pela RioLuz em parceria com o Hemorio, foi um sucesso, arrecadando 40 bolsas de sangue. O evento aconteceu na quarta-feira (12/02), na sede da empresa, em Botafogo. Como cada bolsa pode salvar até quatro vidas, a iniciativa tem potencial para ajudar até 160 pessoas. Com um ambiente descontraído e clima carnavalesco, a ação atraiu moradores, trabalhadores da região e colaboradores da RioLuz, reforçando a importância da doação de sangue. Especialmente no período pré-Carnaval, quando os estoques costumam diminuir.

O presidente da RioLuz, Rafael Thompson, celebrou o sucesso da ação:

– Agradeço a todos que participaram e contribuíram para essa importante iniciativa. Doar sangue é um ato de solidariedade e salva vidas. Ficamos felizes em poder fazer parte desse movimento e ajudar a reforçar os estoques do Hemorio.

Já Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorio, enfatizou a importância de parcerias como essa para a manutenção dos estoques de sangue.

– Esse tipo de ação é fundamental para garantir que possamos atender pacientes que necessitam de transfusões. A campanha foi um sucesso e esperamos que a parceria aconteça todos os anos.”

Nina Rosa Barbosa, psicóloga institucional da RioLuz e idealizadora da campanha destacou que a RioLuz “está sempre de portas abertas para o Hemorio”.

– É uma parceria pela qual temos um carinho especial. Tivemos um clima carnavalesco que tornou o ambiente mais leve, pois sabemos que algumas pessoas têm medo de doar. Tivemos todo o apoio necessário e conseguimos arrecadar 40 bolsas de sangue, um resultado muito positivo.

José Leonardo, um dos doadores da campanha, compartilhou sua experiência:

– Sempre quis doar sangue, e essa campanha foi a oportunidade perfeita. Saber que minha doação pode salvar vidas me deixa muito feliz. Espero que mais pessoas se inspirem a fazer o mesmo.