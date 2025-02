Urbam abre concursos para cinco cargos

Ana Lúcia Abranches





Urbam

A Urbam (Urbanizadora Municipal) abrirá inscrições no dia 18 de fevereiro para cadastro reserva em concursos nos cargos de eletricista de manutenção, técnico de segurança do trabalho, encanador, serralheiro e mecânico de refrigeração.

As inscrições deverão ser efetuadas das 8h do dia 18 de fevereiro até às 17h do dia 6 de março no site da empresa, onde também estarão publicados os editais.

O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar sua inscrição por meio de espaços públicos disponíveis na cidade de São José dos Campos:

São requisitos gerais: a) ser de nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas constantes dos Decretos de nº 70.391, de 12 de abril de 1972, nº 70.436, de 18 de abril de 1972 e na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 12, parágrafo 1º; b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, na data da convocação; c) estar quite com as obrigações eleitorais; d) não ter sido funcionário demitido por justa causa por esta empresa; salvo quando invalidada a sua demissão por decisão judicial; e) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino.

Cargos

Eletricista de manutenção

-Ensino médio completo

-Curso de Formação de Eletricistas (mínimo de 40 horas) completo

-Curso de NR 10 completo dentro do período de validade

-Experiência de no mínimo 06 (seis) meses no cargo, comprovada através de Carteira de Trabalho e Previdência Social

-Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” ou superior, dentro do período de validade

Salário: R$ 2.809,06

Taxa de inscrição: R$ 30,00

Técnico de Segurança do Trabalho

-Ensino Médio Completo

-Curso Técnico em Segurança do Trabalho Completo

-Registro profissional no Ministério do Trabalho e Emprego

-Experiência de no mínimo 06 (seis) meses no cargo, comprovada através de Carteira de Trabalho e Previdência Social

-Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” ou superior, dentro do período de validade

Salário: R$ 3.126,54

Taxa de inscrição: R$ 30,00

Encanador

-Ensino fundamental completo

-Experiência de no mínimo 06 (seis) meses no cargo, comprovada através de Carteira de Trabalho e Previdência Social

-Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” ou superior, dentro do período de validade

Salário: R$ 2.281,64

Taxa de inscrição: R$ 20,00

Serralheiro

-Ensino fundamental completo

-Experiência de no mínimo 06 (seis) meses no cargo, comprovada através de Carteira de Trabalho e Previdência Social

-Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” ou superior, dentro do período de validade

Salário: R$ 2.281,64

Taxa de inscrição: R$ 20,00

Mecânico de refrigeração

-Ensino Médio Completo

-Curso de Mecânica de Refrigeração Completo com no mínimo 160 horas ou Curso Técnico de Refrigeração

-Experiência de no mínimo 06 (seis) meses na área, comprovada através de Carteira de Trabalho e Previdência Social

-Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” ou superior, dentro do período de validade

Salário: R$ 3.126,54

Taxa de inscrição: R$ 30,00



