Misses infantojuvenis de São José visitam o Paço Municipal

Na tarde desta sexta-feira (14), o 7º andar do Paço Municipal, a sede da Prefeitura, recebeu a visita especial das ganhadoras de 4 categorias do Miss São José dos Campos 2024/2025.

As misses Alice de Moura Carvalho (mini), Laura de Lima Alves (infantil), Maria Luiza Alves Bernardi (mirim) e Ana Rafaelle Magalhães (juvenil), acompanhadas de mães, madrinha e organizadoras do evento, conheceram as instalações da Prefeitura, interagiram com servidores, munícipes e autoridades.

As meninas ficaram felizes com a visita e se portaram com simpatia, elegância e carisma como representantes do município.

As representantes da cidade deram show de simpatia e elegância | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC



