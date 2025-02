PAT oferece 626 vagas de emprego na segunda

Posted on

A equipe do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) de Guaratinguetá participou no dia 27 de janeiro do 1º enCOMTUR – Encontro de Empresários Empreendedores da Região, na cidade de Cruzeiro. O evento é uma excelente oportunidade para fortalecer a presença do COMTUR junto ao setor empresarial e turístico da região, ampliando o diálogo e […]