Prefeitura realiza instalação de faixa elevada de pedestre na Avenida S – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Prefeito Arthur Henrique em entrevista ao programa Rádio Verdade – Foto: Leo Costa/Semuc/PMBV A Prefeitura de Boa Vista declarou ponto facultativo nas repartições públicas do município nesta terça-feira, 24, (véspera de Natal) e 31 de dezembro (véspera de ano novo). Conforme o município, serão mantidos apenas os serviços essenciais nesta terça-feira, assim como no feriado do dia 25. Desse modo, nesses dois dias, […]