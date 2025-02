Ypiranga x Grêmio – PALPITES, ASSISTIR AO VIVO pelo GAÚCHÃO DE 2025, HOJE (15/02), ESCALAÇÕES

Futebol na TV ao vivo: a partida Ypiranga x Grêmio acontece Hoje (15/02) às 16h30 hs. O mandante da partida é o Ypiranga que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Onde Assistir ao Vivo Ypiranga x Grêmio pelo Gauchão 2025

Neste sábado (15), às 16h30min (horário de Brasília), Ypiranga e Grêmio se enfrentam pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho 2025, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). A partida promete ser decisiva, já que o Grêmio já está classificado para a próxima fase e lidera o Grupo A, enquanto o Ypiranga busca garantir sua vaga entre os classificados.

Onde Assistir ao Confronto

O jogo entre Ypiranga e Grêmio poderá ser acompanhado ao vivo e com imagens pelo Premiere (pay-per-view). Além disso, os torcedores podem acompanhar o duelo por meio do tempo real do ge e GZH, que trazem todas as atualizações sobre a partida.

Data: Sábado, 15 de fevereiro de 2025

Sábado, 15 de fevereiro de 2025 Horário: 16h30min (de Brasília)

16h30min (de Brasília) Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS) Onde Assistir: Premiere (pay-per-view), GZH, Tempo Real no ge

Situação das Equipes

O Grêmio, já classificado, ocupa a liderança do Grupo A com 14 pontos conquistados até o momento, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota. O time de Porto Alegre, que já está garantido na próxima fase, vai a campo com uma equipe mista, pois o técnico Quinteros não viajou e deixou o comando para o auxiliar Leandro Desábato.

Já o Ypiranga, com 12 pontos e na terceira colocação do grupo, luta pela classificação, estando apenas um ponto atrás do Caxias, que ocupa o segundo lugar. O time de Erechim precisa vencer para garantir a vaga.

Prováveis Escalações

Ypiranga: Edson; Vitor Marinho, Heitor, Willian Gomes e Roca; João Paulo, Lucas Ramos e Jean Pyerre; Roger, Felipe Marques e Emerson Galego. Técnico: Matheus Costa.

Grêmio: Adriel; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery; Dodi, Pepê e Monsalve; Aravena, André Henrique e Arezo. Técnico: Leandro Desábato (interino).

Expectativa para o Jogo

Com o Grêmio já classificado, a principal expectativa é para a disputa de vaga do Ypiranga, que buscará uma vitória para continuar sonhando com a classificação. Para o Grêmio, o objetivo será manter a liderança e testar jogadores menos experientes, enquanto o Ypiranga tenta pressionar até o último momento por uma vaga na próxima fase do estadual.

Fique ligado para acompanhar esse grande duelo do Campeonato Gaúcho 2025!