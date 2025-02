Caseiro, pedreiro e pintor: veja as oportunidades de emprego para Roraima no Sine desta sexta-feira

Há oportunidade para diversas áreas – Foto: Divulgação



O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 61 vagas de emprego para Roraima nesta sexta-feira (14). Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.

Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.

Os atendimentos são das 07h30 às 13h30. O candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.

Confira as vagas do Sine-RR

Açougueiro

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de manutenção predial

Camareira de hotel

Caseiro

Desenhista técnico (cartografia) / técnico em geoprocessamento

Empregada doméstica

Encarregado eletricista de instalações

Estoquista

Funileiro de veículos

Garçom de bar

Mecânico de motocicletas- (auxiliar de oficina: manutenção moto e bicicleta)

Mestre de obras

Operador de betoneira

Pedreiro

Pintor

Recepcionista de hotel

Supervisor comercial (consultor comercial)

Técnico de refrigeração – instalação

Técnico eletrônico

Técnico mecânico

Tratorista agrícola

Vendedor interno

Vendedor pracista

Vagas para PCD

Auxiliar administrativo

Auxiliar de limpeza

Oficial de serviços gerais

Fonte: Da Redação