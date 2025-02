Flamengo x Unifacisa ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (15/02)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Flamengo x Unifacisa hoje, HOJE (15) as 19 hs tem como mandante do jogo é o Fla time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Flamengo x Unifacisa: horário, onde assistir e análise do confronto pelo NBB

Neste sábado (15), Flamengo e Unifacisa se enfrentam às 19h (horário de Brasília) no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 18ª rodada do segundo turno do Novo Basquete Brasil (NBB). O confronto promete ser decisivo para as pretensões de ambas as equipes na competição.

Onde assistir Flamengo x Unifacisa ao vivo?

Os fãs do basquete brasileiro poderão acompanhar a partida pelos seguintes canais e plataformas:

TV : Rede ITA

: Rede ITA Streaming: NBB BasquetPass, canal NBB Caixa no YouTube e FlaTV no YouTube

Análise das equipes

Flamengo: luta pela liderança

O Flamengo chega para o confronto ocupando a vice-liderança do NBB, com um aproveitamento de 77,3% em 22 jogos. O time rubro-negro, comandado pelo técnico Gustavo De Conti, busca mais uma vitória para seguir na briga pelo topo da tabela e garantir uma posição favorável nos playoffs. Destaques como Olivinha, Balbi e Hettsheimeir são peças fundamentais para o desempenho da equipe carioca.

Unifacisa: briga por uma vaga nos playoffs

O Unifacisa ocupa a 11ª posição do torneio, com 50% de aproveitamento em 24 jogos. A equipe paraibana busca uma vitória fora de casa para se consolidar entre os 16 primeiros e garantir sua classificação para a próxima fase. Jogadores como Gaskins e Dikembe podem ser determinantes para surpreender o Flamengo e sair do Rio de Janeiro com um resultado positivo.

Regulamento do NBB

A fase classificatória do NBB conta com 18 equipes que se enfrentam em turno e returno. Após as 34 rodadas, os 16 melhores avançam às oitavas de final. Os playoffs são disputados em séries de melhor de cinco jogos, culminando na grande final.

Ficha técnica de Flamengo x Unifacisa

Data : 15/02/2025

: 15/02/2025 Horário : 19h (horário de Brasília)

: 19h (horário de Brasília) Local : Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro

: Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro Transmissão: Rede ITA, NBB BasquetPass, NBB Caixa (YouTube) e FlaTV (YouTube)

O duelo promete grandes emoções, com o Flamengo buscando manter sua força como um dos favoritos ao título e o Unifacisa lutando para surpreender e consolidar sua posição entre os classificados. Quem levará a melhor neste embate? Acompanhe e confira!