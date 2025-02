Governador autoriza recursos para a Federação Catarinense de Vôlei na final da Copa Brasil, em São José

Fotos: Leo Munhoz/Secom

O Governo do Estado reforçou, na noite deste domingo, 16, o compromisso com o fomento do esporte em Santa Catarina e o apoio ao vôlei catarinense. Minutos antes da partida da final da Copa Brasil de Voleibol, disputada em São José, o governador Jorginho Mello entregou para a Federação Catarinense de Voleibol (FCV), o cheque no valor de R$ 178.050,00 que será destinado para quatro equipes do estado disputarem o campeonato brasileiro de seleções entre os meses de março e abril.

“Estou muito feliz de estar hoje aqui em São José para acompanhar essa partida de vôlei e também anunciar esse repasse para a federação. É um investimento para que que a federação possa se preparar melhor e garantir uma boa estrutura para os atletas catarinenses. Investir no esporte é garantir apoio e incentivo às diversas modalidades”, disse o governador Jorginho Mello.

O projeto de apoio à participação das equipes catarinenses na competição nacional, foi intermediado pela Fesporte e durante a cerimônia na quadra da Arena Multiuso em São José, o presidente da Fesporte, Freibergue Nascimento, reverenciou o apoio a esta importante modalidade.

“O vôlei de Santa Catarina fecha com chave de ouro duas semanas de competições nacionais que movimentaram o município com a Copa Brasil e nada melhor que encerrar com essa bela cerimônia de apoio destinado a Federação Catarinense de Vôlei (FCV). A entidade é uma grande parceria da Fesporte e desejamos que este apoio seja um incentivo fundamental para que equipes tragam grandes resultados para o esporte de Santa Catarina”, explicou Freibergue.

As equipes de Santa Catarina disputam as competições da categoria sub-16 que acontecem entre os dias 1º a 06 de abril em Brasília (DF) e da categoria masculina entre os dias 08 a 13 de abril também na capital federal.

Na categoria sub-18, Santa Catarina também disputará o campeonato brasileiro de seleções e a competição do naipe feminino acontece entre os dias 18 a 23 de março na cidade de Maringá (PR). Já a competição do naipe masculino, acontece também no período de 18 a 23 de março, porém na cidade de Manaus (AM).

O valor destinado para a Federação Catarinense de Vôlei será para o custeio de materiais, uniformes, transporte, seguro e alimentação durante o período de preparação e competições pelo Brasil.

“Esse recurso é fundamental para garantir as atividades da federação catarinense de voleibol. A gente vai usar esse recurso para a compra de equipamentos e para a manutenção das nossas atividades. Agradecemos demais à Fesporte e ao Governo do Estado por esse apoio”, acrescentou o presidente da federação catarinense de voleibol, Fernando Faquin.