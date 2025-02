Irrigação com uso de energia solar reduz custo operacional e amplia capacidade de produção em comunidades indígenas de Boa Vista

Foto: Will Manuima/Semuc/PMBV



Alinhado aos princípios de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, os sistemas de irrigação fotovoltaica implantados pela Prefeitura de Boa Vista nas comunidades indígenas têm sido um incentivo promissor à agricultura familiar. Com isso, os produtores reduziram custos operacionais e, além disso, aumentaram a produtividade de diversas culturas.

Com a utilização de 26 sistemas movidos a energia solar, as comunidades indígenas têm assegurado o abastecimento de água para irrigação das plantações, garantindo assim produção durante todo o ano, independente do período chuvoso. De acordo com o prefeito Arthur Henrique (MDB), os painéis fotovoltaicos trazem inovação e fortalecem a agricultura familiar.

“Essa tecnologia sustentável é um investimento feito pela prefeitura que garante o acesso à água de forma autônoma e eficiente, promovendo independência aos produtores no cultivo. Estamos construindo um futuro mais justo, sustentável e independente para as comunidades indígenas de Boa Vista”, disse.

Somados, 132 sistemas de irrigação fotovoltaica abastecem comunidades indígenas, assim como a zona rural de Boa Vista, contribuindo para o desenvolvimento agrícola do município e gerando emprego e renda para a população.

Produção de inverno a verão

Os sistemas de irrigação fortalecem a segurança alimentar e ampliam a capacidade de produção dos agricultores familiares. Tuxaua e coordenador da agricultura na comunidade Vista Nova, localizada na região do Baixo São Marcos, Atenisson Oliveira, afirma que os painéis solares possibilitaram a ampliação para novas culturas.

“Hoje aqui, na nossa produção, nós temos feijão, abóbora, macaxeira, melancia, maxixe, mandioca, tudo com apoio da prefeitura. O sistema de irrigação fotovoltaica permitiu melhorar a nossa produção de inverno a verão. Antes disso, a gente só conseguia plantar no período do inverno e poucas culturas”, contou.

Diversos benefícios, além do sistema de irrigação com energia fotovoltaica, têm sido oferecidos aos agricultores familiares. As comunidades indígenas contam ainda com assistência técnica, disponibilização de maquinário, bem como insumos agrícolas. José Gomes é produtor rural e conta que o investimento da prefeitura proporciona ampliação do cultivo.

“O nosso dia a dia aqui ficou muito melhor depois do sistema de irrigação. Antes, a gente precisava carregar água da caixa para molhar o plantio. Tudo ficou mais fácil e rápido na nossa produção. Outra coisa que mudou é que, agora, a gente planta de forma escalonada e consegue colher durante todo o ano”, contou.

Fonte: Da Redação