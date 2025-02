Moradores do José Américo prestigiam prévias do Carnaval Tradição

Os moradores do bairro José Américo prestigiaram, neste sábado (15), mais uma noite de prévias do Carnaval Tradição. O evento, realizado pela Prefeitura, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), em parceria com a Liga das Escolas de Samba de João Pessoa, Liga Carnavalesca e Associação das Ala Ursas, segue até 23 de fevereiro, sempre a partir das 19h. Neste domingo (16), os desfiles acontecem no bairro de Cruz das Armas.

“É uma alegria que se repete em cada bairro onde a Funjope realiza o Carnaval Tradição. Nós temos um trabalho que está planejado para acontecer em 12 bairros e o público acolhe e adere ao projeto de maneira muito forte. Em todos os bairros, a presença das pessoas é muito boa. Isso mostra a força do nosso Carnaval Tradição e também a sua própria renovação”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembrou que quando assumiu a Funjope, quatro anos atrás, existia uma realidade de abandono. Conforme o diretor, os blocos do Carnaval Tradição, de uma maneira geral, se queixavam de que estavam passando por várias necessidades e sem investimento. “Paulatinamente, o prefeito Cícero Lucena foi nos orientando a fazer novos investimentos no Carnaval e no Carnaval Tradição e o resultado é esse que estamos vendo hoje. Nós temos ala ursas novas, temos tribos carnavalescas novas, temos escolas de samba que estão sendo criadas. Isso mostra a força e a potência do Carnaval e do Carnaval Tradição que está se renovando a cada ano”, acrescentou.

Edson Pessoa, presidente da Liga das Escolas de Samba de João Pessoa, também comemorou o sucesso do evento. “Aqui no José Américo realizamos uma das melhores prévias do Carnaval Tradição. O centro comunitário nos recebe ajudando a organizar junto com a Funjope. Toda a comunidade está presente e nós só temos a comemorar”, afirmou.

Público – Quem foi ao bairro José Américo neste sábado pode conferir as apresentações da Ala Ursa Urso Canibal, Ala Ursa Urso Santa Cruz, Ala Ursa Urso Branco do 13, Clube de Frevo Ciganos de Esplanada, Tribo Indígena Guanabara, Clube de Frevo Alegria do Frevo, Tribo Indígena Tupinambás, Tribo Indígena Pataxós e Escola de Samba Pavão de Ouro.

Entre o público que assistiu as apresentações estava o aposentado José Estevam Clemente. “Não sou de dançar, só de ficar sentado na frente de casa e observar, mas acho muito bonito. Ainda mais de graça”, afirmou. A também aposentada Creusa Maria Clemente afirmou que gosta muito de Carnaval. “Se eu fosse nova, estaria brincando. Como não tenho mais idade, estou aqui apreciando. Acho muito bom”, disse.

Para a dona de casa Maria José da Silva, a apresentação é uma diversão sem sair do bairro. “Eu fico aqui na calçada admirando a cultura. Não pode deixar isso acabar nunca. Para mim, é um privilégio poder assistir”, comentou.

“Gosto muito desses blocos desde a minha infância. Isso é bom demais para nós que moramos aqui. Vem a família toda. Quando eu morava na Torre, sempre ia ver na Duarte da Silveira. Agora que moro no José Américo, achei uma maravilha ter apresentação aqui também”, destacou a aposentada Maria de Fátima Ramos.

“Acho muito importante a cultura local ser desenvolvida nos bairros, porque as pessoas têm a oportunidade de assistir perto de casa. Hoje eu vim prestigiar”, pontuou a assistente social Izabel Felipe. Assim como ela, a aposentada Maria da Glória Lins da Silva comemora poder ver as agremiações pertinho de casa. “É muito bom. Gosto de ver todas que passam e está muito bonito”, resumiu.

Programação – Neste domingo (16), os desfiles serão na Rua Presidente Félix Antônio, no bairro de Cruz das Armas, com apresentações da Ala Ursa Urso Panda, Ala Ursa Urso Sem Lenço Sem Documento, Ala Ursa Urso Solitário, Tribo Indígena Papo Amarelo, Clube de Frevo Ciganos de Esplanada, Tribo Indígena Tupi Guanabara, Tribo Indígena Tabajaras e Tribo Indígena Africanos.

Segurança – Durante toda a programação do Carnaval de João Pessoa, desde as prévias até o tradicional desfile do Carnaval Tradição, os foliões contam com um aparato de segurança que envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e o Corpo de Bombeiros.

A ação também conta com o apoio de diversas secretarias municipais, a exemplo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e Saúde (SMS), e a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Confira a programação dos próximos eventos:

21/02 (sexta)

Bairro Roger – Rua Juiz Gama e Melo

Ala Ursa Urso Sem Lenço Sem Documento, Ala Ursa Urso Gavião, Ala Ursa Urso Macaco Louco, clube de Frevo Sai da Frente Dona Emília, Tribo Indígena Tabajaras, Escola de Samba Unidos do Roger e Escola de Samba Império do Samba.

22/02 (sábado)

Bairro Mandacaru – Porto de João Tota

Ala Ursa Urso Branco e Cia de Mandacaru, Ala Ursa Urso Celebridade, Ala Ursa Urso Gavião, Ala Ursa Selvagem, Tribo Indígena Tupinambás, Tribo Indígena Tupi Guarani, Tribo Indígena Jaçanã e Tribo Indígena Xingu.

23/02 (domingo)

Bairro Jaguaribe – Avenida Floriano Peixoto

Ala Ursa Urso Anos Dourados, Ala Ursa Urso da Paz, Clube de Frevo Piratas de Jaguaribe, Tribo Indígena Papo Amarelo, Tribo Indígena Pele Vermelha, Escola de Samba Guardiões do Samba, Clube de Frevo Adolescente e Criança Feliz e Ala Ursa Gorila Louco.