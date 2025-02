Pai de aluno denuncia falta de professores e aulas reduzidas em Escola Estadual

Fachada da Seed – Foto Gabriel Cavalcante/Roraima em Tempo



Pouco mais de duas semanas do início do ano letivo de 2025 da rede Estadual de Educação, alunos e pais relatam a falta de professores e aulas com carga horária reduzidas. O motorista de aplicativo Michel Rodrigues, pai de um aluno do 7º Ano, denunciou ao Jornalismo da 93FM, que a Escola Estadual Fagundes Varela no bairro Nova Cidade, tem apenas duas aulas por dia. A justificativa é a falta de professores.

Conforme o denunciante, ficou surpreso ao chegar em casa cedo depois de uma corrida, por volta de 10h, e encontrar o filho em casa. Ao questionar o motivo, o estudante contou que foram liberados mais cedo pois não tinha professores para continuar as aulas.

“Hoje, saímos de casa cedo, quando foi 9h40 que cheguei de uma corrida, meu filho já estava em casa. O horário mais tarde que ele chega em casa é às 10h, e ele deveria sair da escola às 11h45. Eu perguntei o porquê de ele chegar cedo, ele disse que estava no intervalo, mas antes disso, já estava liberado”.

De acordo com Michel, na quarta-feira, 12, por exemplo, o filho só teve a aula de matemática. O pai chegou a questionar a direção da escola. “ Eles falaram que estão esperando o Estado mandar a demanda dos professores, mas não deu data. A gente cresceu aprendendo que o estudo é a base de tudo, mas a gente não tem essa educação. Eu posso dar educação em casa, mas se ele não tem o estudo digno que o governo tem que proporcionar aos nossos filhos, fica difícil. De quem eu vou cobrar? De mim? Um pai não pode ir lá dar aula. Aí depende do sistema, e o próprio sistema está falho”, pontuou.

Para Michel as aulas estaduais voltaram de forma desorganizada, ele cobra os responsáveis para que tenham professores na instituição o mais rápido possível . “O apelo que faço a Secretaria de Educação e ao Governo, é que façam alguma coisa. Que parem de ficar sentados atrás da mesa como se nada estivesse acontecendo”, afirmou.

Posicionamento

Procurada para falar sobre a situação, a Secretaria de Educação e Desporto (Seed) disse que convocou 666 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado para atuar em escolas da capital e do interior. Destes, 216 destinados às escolas da capital, incluindo a Escola Fagundes Varela, em questão.

Contudo, informou que “o quadro de lotação ainda não está completo, pois muitos docentes optam por escolas mais próximas de suas residências”.

Por fim, esclareceu que o RH está realizando um levantamento das necessidades e, em breve, farão a segunda convocação de professores.

Fonte: Da Redação