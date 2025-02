AVISO DE PAUTA: Jorginho Mello assina atos para melhorias nos aeroportos de Correria Pinto e Rio Negrinho

O governador Jorginho Mello, a vice-governadora Marilisa Boehm e o secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, assinam nesta terça-feira, 18, ordem de serviço para reforma e ampliação do Aeroporto da Serra Catarinense – Correia Pinto. Também será autorizado o início da abertura do processo de subdelegação do Aeroporto de Rio Negrinho à gestão municipal e assinada autorização de convênio com o município do Norte catarinense para investimentos no aeroporto. A cerimônia está marcada para as 14h, na Casa d’Agronômica.

Serviço