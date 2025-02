Alunos da Academia Aberta participam de aulas em clima de carnaval

Alunos da Academia Aberta já entraram no clima de Carnaval – Foto: divulgação/SEMUC





A energia contagiante do Carnaval tomou conta da Praça do bairro Cidade Satélite na sexta-feira, 14, durante uma aula especial da Academia Aberta, promovida pela Prefeitura de Boa Vista. O esquenta para a folia reuniu dezenas de participantes para uma experiência com ritmo, atividade física, assim como muita animação.

O clima carnavalesco esteve presente desde o início. Os alunos vestidos com adereços coloridos e fantasias mostraram que a criatividade também faz parte da festa. Ao som de axé, o professor Igor Santos conduziu a aula com uma sequência de coreografias, exercícios dinâmicos, garantindo que ninguém ficasse parado.

“A energia do grupo foi sensacional e conseguimos transformar a aula em um verdadeiro bloco de Carnaval”, comemorou Igor Santos, destacando a participação ativa dos alunos e a atmosfera de descontração. “Quando a gente promove uma aula dessa temática, cria-se aquela ideia de festividade. Então, o treino acaba virando festa”, completou.

Motivação

A iniciativa da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec) visa, além da diversão, incentivar a prática de atividade física de maneira lúdica e acessível. Eventos temáticos como a Academia Aberta ajudam a fortalecer o vínculo entre os participantes e promovem um ambiente mais acolhedor e motivador.

“A gente vem para cá, às vezes triste. E quando chega aqui, a tristeza vai embora. Todo mundo fica bem e feliz. Um anima o outro. Eu acho que eu sou a mais tímida da turma, mas eu gosto de estar no meio da folia e participar de todas as aulas, inclusive essas diferentes que proporcionam qualidade de vida”, disse Rosana Brandão.

Nilzete dos Santos também aprovou a ideia. “Foi maravilhoso! Uma aula diferente, cheia de alegria e que fez todo mundo entrar no clima do Carnaval. Eu sempre gosto de vir fantasiada. A gente cuida da saúde e se diverte”, contou a educadora social, que não escondeu a satisfação com a atividade.

Com a proximidade da festa mais popular do Brasil, essa aula especial foi um aquecimento perfeito para os foliões, mostrando que saúde e diversão podem andar juntas. E quem participou já saiu com um gostinho de quero mais e, claro, pronto para cair na folia com muito ritmo e disposição.

Além do Polo Cidade Satélite, outros polos da Fetec também promoverão essa aula especial, garantindo assim, que ainda mais pessoas possam entrar no clima carnavalesco e aproveitar os benefícios da dança e da atividade física de maneira descontraída e animada.

Fonte: Da Redação