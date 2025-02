Escalação União Rondonópolis x Vasco Onde assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (18/02)

O jogo entre União Rondonópolis x Vasco marcado para acontecer nesta HOJE às 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem União que vai buscar a vitória em seus domínios.

Por sentoseagora.com.br

União Rondonópolis x Vasco: Prognóstico, Escalações e Onde Assistir na Copa do Brasil

Hoje, 18 de fevereiro de 2025, o Vasco fará sua estreia na Copa do Brasil enfrentando o União Rondonópolis no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo está programado para 21h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Fase Atual das Equipes

O Vasco entra em campo em busca de recuperação, já que vem de uma sequência sem vitórias nos últimos quatro jogos. No fim de semana, o time perdeu para o Flamengo por 2 a 0, caindo para a quarta colocação no Campeonato Carioca. O técnico Fábio Carille tem todo o elenco à disposição, incluindo o retorno de Rayan, que estava com a seleção sub-20 e foi campeão do Sul-Americano.

Por outro lado, o União Rondonópolis vive um momento mais tranquilo, ocupando a quinta posição no Campeonato Mato-Grossense. A equipe vem de um empate de 1 a 1 contra o Cuiabá e está se preparando para a Copa Verde, onde perdeu o primeiro jogo das quartas de final contra o Goiás por 2 a 0, com o segundo jogo marcado para a próxima semana.

Escalações Prováveis

União Rondonópolis : Fernando Nunes; Arthur Amorim, Bennê, Márcio Luiz, Iury Cabral; Nathan, Carlão, Tomás Dias; Ikson, Gabriel Bigode e Vitinho

Técnico : Rodrigo José Pereira de Lima

: Fernando Nunes; Arthur Amorim, Bennê, Márcio Luiz, Iury Cabral; Nathan, Carlão, Tomás Dias; Ikson, Gabriel Bigode e Vitinho : Rodrigo José Pereira de Lima Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Tchê Tchê, Jair, Paulinho; Philippe Coutinho, Lukas Zuccarello e Pablo Vegetti

Técnico: Fábio Carille

Histórico de Confrontos

Nos últimos jogos entre as duas equipes, o Vasco levou a melhor, vencendo o União Rondonópolis por 2 a 0 em março de 2005, após um empate em 2 a 2 em fevereiro do mesmo ano.

Expectativa para o Jogo

O Vasco é amplamente favorito para este confronto, principalmente pela tradição e qualidade técnica de sua equipe. No entanto, o União Rondonópolis não deve ser subestimado e buscará surpreender os cariocas em casa. Este será um jogo importante para o time de Fábio Carille, que precisa da vitória para reacender a confiança no elenco e avançar na competição.

Onde Assistir

O jogo será transmitido ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, proporcionando aos torcedores a chance de acompanhar cada lance deste confronto decisivo na Copa do Brasil 2025.

Data e Horário:

Data : 18/02/2025

: 18/02/2025 Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio: Kleber Andrade, Cariacica (ES)

Capacidade: 21.000 pessoas

Arbitragem: O árbitro principal será Rodrigo José Pereira de Lima.

Palpite

A expectativa é que o Vasco leve a vitória, mas o União Rondonópolis pode surpreender. Será um jogo de grande importância para ambas as equipes, que buscam a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Análise de Dados

