Santa Catarina tem mais de 10 mil vagas de emprego pelo Sine

Santa Catarina continua se destacando na geração de empregos, com 10.280 oportunidades disponíveis pelo Sine em diversos setores da economia. Entre essas vagas, 289 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD), reafirmando o compromisso do estado com a inclusão no mercado de trabalho.

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, destaca que os números refletem a força do setor produtivo catarinense. “Santa Catarina tem um ambiente econômico sólido, que favorece tanto os empregadores quanto os trabalhadores. O governo do estado, por meio do Sine, trabalha ativamente para conectar empresas a profissionais qualificados, ampliando as oportunidades de emprego em todas as regiões”, ressalta.

Para o diretor de Emprego e Renda, Carlos Alberto Arns Filho, a oferta de vagas é um indicativo do dinamismo do mercado de trabalho catarinense. “A alta demanda por profissionais reforça a importância da qualificação e do acesso facilitado às oportunidades. O Sine tem um papel fundamental nesse processo, garantindo que trabalhadores de diferentes perfis encontrem as melhores posições disponíveis no estado”, pontua.

Os interessados podem consultar as vagas e se candidatar pelo portal Emprega Brasil ou presencialmente nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) espalhadas pelo estado.

:: Confira a distribuição das vagas por região:

Vale do Itajaí – 3.403 vagas

Balneário Camboriú: 402 (PCD: 40)

Blumenau: 231 (PCD: 31)

Brusque: 220 (PCD: 3)

Camboriú: 152

Gaspar: 34 (PCD: 1)

Ibirama: 16

Indaial: 706

Itajaí: 597 (PCD: 31)

Itapema: 376 (PCD: 4)

Navegantes: 293

Penha: 116

Pomerode: 99

Rio do Sul: 59

Timbó: 102

Grande Florianópolis – 2.152 vagas

Biguaçu: 81

Florianópolis: 525 (PCD: 49)

Palhoça: 62

São João Batista: 58 (PCD: 3)

São José: 770 (PCD: 6)

Tijucas: 656

Oeste – 1.286 vagas

Abelardo Luz: 19

Campo Erê: 10

Chapecó: 403

Concórdia: 214

Mondaí: 8

São Carlos: 30

Seara: 230 (PCD: 61)

São Lourenço do Oeste: 20

São Miguel do Oeste: 339

Xanxerê: 13

Sul – 1.272 vagas

Araranguá: 199

Braço do Norte: 78

Capivari de Baixo: 8

Cocal do Sul: 34

Criciúma: 100 (PCD: 5)

Forquilhinha: 42

Garopaba: 198 (PCD: 1)

Içara: 14

Imbituba: 46

Laguna: 71 (PCD: 1)

Morro da Fumaça: 196 (PCD: 1)

Praia Grande: 11

Siderópolis: 7

Tubarão: 250

Urussanga: 18

Norte – 1.165 vagas

Araquari: 309

Garuva: 41

Guaramirim: 5

Itaiópolis: 80

Joinville: 288 (PCD: 33)

Mafra: 108

Papanduva: 12

Rio Negrinho: 148

São Bento do Sul: 117 (PCD: 2)

São Francisco do Sul: 57 (PCD: 4)

Meio-Oeste – 819 vagas

Caçador: 349

Campos Novos: 129 (PCD: 1)

Capinzal: 64

Curitibanos: 85

Joaçaba: 79 (PCD: 3)

Videira: 112

Serra Catarinense – 183 vagas