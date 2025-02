APOEL x Celje ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (20/02), PALPITES

O jogo entre APOEL x Celje acontece HOJE (20/02) às 17 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

APOEL x Celje: Previsão, Notícias, Escalações e Prognóstico para a Conference League

Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, o GSP Stadium, em Nicósia, será o palco do segundo confronto da fase de playoff da Conference League entre o APOEL e o Celje. Com uma vaga nas oitavas de final em jogo, os anfitriões buscam aproveitar a vantagem de jogar em casa para avançar no torneio.

Panorama do Confronto

Após um primeiro confronto eletrizante na Slovenia, em que o APOEL garantiu um empate de 2 a 2, tudo está por definir neste segundo jogo. A campanha europeia do APOEL nesta temporada tem sido marcada por altos e baixos – na liga doméstica, a equipe ocupa a quinta posição, bem aquém do título conquistado na temporada anterior, enquanto na Conference League, o clube mantém uma invencibilidade fora de casa neste torneio.

Por outro lado, o Celje, que conquistou o título na temporada passada, vive uma campanha decepcionante na Slovenian PrvaLiga, onde caiu para a quinta posição. Apesar de um excelente aproveitamento em casa – com duas vitórias e um empate – o time tem dificuldades para replicar o desempenho fora de seu estádio, não tendo vencido nenhuma das três partidas disputadas fora de casa na fase de grupos da competição.

Notícias das Equipes

APOEL

Estabilidade e Desafios: Sob o comando de Manolo Jimenez desde outubro de 2024, o APOEL encontrou estabilidade após breves mudanças de comando. Contudo, o time ainda precisa melhorar sua consistência em casa no cenário europeu, onde o retrospecto é de apenas um triunfo, um empate e uma derrota nos jogos da fase de grupos.

Sob o comando de Manolo Jimenez desde outubro de 2024, o APOEL encontrou estabilidade após breves mudanças de comando. Contudo, o time ainda precisa melhorar sua consistência em casa no cenário europeu, onde o retrospecto é de apenas um triunfo, um empate e uma derrota nos jogos da fase de grupos. Destaque Ofensivo: Youssef El Arabi, artilheiro do clube com 10 gols em 18 jogos na liga, é o grande nome que deverá buscar seu primeiro gol na Conference League esta temporada.

Youssef El Arabi, artilheiro do clube com 10 gols em 18 jogos na liga, é o grande nome que deverá buscar seu primeiro gol na Conference League esta temporada. Desfalques: Lasha Dvali, peça importante na defesa, está fora após ser expulso na primeira partida. Anastasios Donis também deve ficar de fora por conta de lesão, abrindo espaço para Ivan Alejo na lateral esquerda.

Celje

Campanha Irregular: Apesar de seu histórico como campeão da temporada anterior, o Celje não tem conseguido manter o mesmo desempenho na atual edição, ocupando uma posição intermediária na tabela da Slovenian PrvaLiga.

Apesar de seu histórico como campeão da temporada anterior, o Celje não tem conseguido manter o mesmo desempenho na atual edição, ocupando uma posição intermediária na tabela da Slovenian PrvaLiga. Ponto de Apoio: O atacante Armandas Kucys, com 13 gols em 23 partidas e dois marcados no primeiro confronto, lidera o ataque e será fundamental para as esperanças dos eslovenos.

O atacante Armandas Kucys, com 13 gols em 23 partidas e dois marcados no primeiro confronto, lidera o ataque e será fundamental para as esperanças dos eslovenos. Tática e Continuidade: O técnico Albert Riera tende a escalar um time praticamente inalterado em relação ao primeiro jogo, buscando replicar o controle e a intensidade demonstrados em casa.

Prováveis Escalações

APOEL (possível escalação):

Goleiro: Belec

Belec Defesa: Susic, Laifis, Evagoras Antoniou, Quintilla

Susic, Laifis, Evagoras Antoniou, Quintilla Meio-campo: Galanopoulos, Tejera

Galanopoulos, Tejera Ataque: Chebake, Abagna, Ivan Alejo, Youssef El Arabi

Chebake, Abagna, Ivan Alejo, Youssef El Arabi Técnico: Manolo Jimenez

Celje (possível escalação):

Goleiro: Silva

Silva Defesa: Nieto, Bejger, Nemanic, Karnicnik

Nieto, Bejger, Nemanic, Karnicnik Meio-campo: Delaurier-Chaubet, Seslar, Zabukovnik, Kvesic

Delaurier-Chaubet, Seslar, Zabukovnik, Kvesic Ataque: Svetlin, Armandas Kucys

Svetlin, Armandas Kucys Técnico: Albert Riera

Análise e Prognóstico

Com o fator casa ao seu favor, o APOEL tentará capitalizar a vantagem do empate no primeiro confronto. Apesar de sua forma europeia ter sido inconsistente, os anfitriões contam com o poder ofensivo de Youssef El Arabi para romper a defesa visitante. Por sua vez, o Celje enfrentará grandes desafios ao jogar fora de casa, já que não venceu nenhuma das partidas disputadas fora do seu estádio na fase de grupos.

Diante desse cenário, nossa previsão é de que o APOEL vença a partida por 2 a 1, garantindo a classificação para as oitavas de final da Conference League.

Prepare-se para uma noite de futebol intenso e decisivo, com os anfitriões buscando superar suas dificuldades europeias e os visitantes lutando para reverter um desempenho ruim fora de casa. Fique ligado para mais atualizações e análises à medida que o confronto se aproxima!

Onde Assistir:

A transmissão da partida poderá ser conferida nos canais oficiais da UEFA ou nas plataformas de streaming esportivas disponíveis no Brasil.

Fique de olho: Acompanhe a análise de resultados e estatísticas completas após o jogo!